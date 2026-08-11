Buque con bandera panameña es impactado por misil estadounidense en el Golfo de Omán

Un buque portacontenedores con bandera de Panamá, identificado como Vela Nova, fue alcanzado por un misil mientras navegaba por el golfo de Omán, frente a las costas de Pakistán, en un incidente que involucró a fuerzas militares y que se encuentra bajo investigación.

Según informó Reuters, fuentes de seguridad marítima y la empresa británica Vanguard señalaron que el buque habría sido impactado cuando se encontraba aproximadamente a 71 millas náuticas de la costa de Pakistán. La información se conoció luego de que la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) reportara un incidente entre un buque y fuerzas militares en esa zona.

La UKMTO inicialmente identificó la embarcación como un petrolero, pero luego corrigió la información y señaló que se trataba de un portacontenedores.

Por su parte, el medio Seatrade Maritime informó que el Vela Nova habría sido alcanzado por un misil disparado desde un helicóptero, el impacto habría provocado un incendio a bordo, que posteriormente fue controlado. 17 tripulantes abandonaron la embarcación y todos fueron contabilizados.

Reuters informó, que el helicóptero militar de Estados Unidos habría disparado contra el timón del buque después de que su tripulación presuntamente ignorara las advertencias de las fuerzas encargadas de hacer cumplir un bloqueo naval sobre puertos iraníes. La información esta basada en las declaraciones que le dio un funcionario estadounidense a The Wall Street Journal.

El caso ocurre en medio de una creciente tensión en las rutas marítimas del golfo de Omán y el estrecho de Ormuz, zonas estratégicas para el comercio internacional y el transporte de energía.