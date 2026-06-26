Panamá se incorpora a Pax Silica para potenciar la inteligencia artificial y la innovación

Panamá se adhirió oficialmente a Pax Silica, una iniciativa impulsada por el Departamento de Estados Unidos para fortalecer la industria de semiconductores y promover el desarrollo tecnológico centrado en la Inteligencia Artificial (IA).

El incorporación de Panamá a Pax Sílica se concretó con la firma de la Declaración Conjunta sobre la Oportunidad de la IA, en Washington, una iniciativa suscrita por 35 países, y centrada en crear cadenas de suministro seguras, impulsar la innovación y movilizar inversiones en infraestructura tecnológica.

Entre otros países que también se adhirieron a Pax Silica se destacan: El Salvador, Costa Rica, Argentina, por mencionar algunos.

Según se informó, esta iniciativa, refleja la confianza internacional en el país y en su capacidad para participar en el desarrollo de las industrias que marcarán el crecimiento económico de las próximas décadas.

En representación del Gobierno Nacional, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, firmó la adhesión a Panamá al Pax Silica, en compañía del secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Eduardo Ortega Barría.

Esta adhesión forma parte de la visión del Gobierno del presidente José Raúl Mulino de impulsar una economía más diversificada, competitiva e innovadora, capaz de atraer inversiones de alto valor agregado, fortalecer el talento nacional y generar nuevas oportunidades para los panameños.

“La incorporación de Panamá a Pax Silica refleja la confianza internacional en nuestro país y confirma que estamos avanzando en la dirección correcta. Bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino impulsamos una estrategia para atraer inversión, fortalecer la innovación y generar empleos de calidad que amplíen las oportunidades para los panameños”, afirmó Moltó, a través de un comunicado..

Asimismo, destacó que el objetivo es que “cada vez más empresas elijan Panamá para invertir, innovar y crecer. Eso significa más oportunidades para nuestros jóvenes, más empleos de calidad y una economía preparada para competir con éxito en el mundo que viene”.

De acuerdo con el MICI, para Panamá, este paso representa una oportunidad para atraer nuevas inversiones, fortalecer sectores estratégicos de alto valor agregado, impulsar la transferencia de conocimiento y crear empleos especializados y mejor remunerados.

Como parte de esta visión, destacó que el país desarrolla una estrategia nacional para fortalecer sus capacidades en semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital y otras tecnologías emergentes, sectores llamados a transformar la economía mundial durante las próximas décadas.

Para ello, Panamá impulsa una inversión de $105 millones durante los próximos cuatro años destinada a formación de talento, infraestructura y atracción de inversiones.

Además, más de un centenar de panameños participan actualmente en programas de becas, capacitación y pasantías especializadas, mientras continúan las alianzas con empresas tecnológicas mundiales como Intel, Oracle, Qualcomm y AMD.

El objetivo es construir un ecosistema que permita que más empresas desarrollen proyectos tecnológicos en Panamá, generen transferencia de conocimiento y encuentren en el talento panameño un aliado para su crecimiento.

“La incorporación de Panamá a Pax Silica también reconoce el trabajo que el país viene realizando para fortalecer sus capacidades científicas y tecnológicas. Nuestro compromiso es seguir formando talento, impulsando la investigación y fortaleciendo un ecosistema de innovación que permita a más panameños acceder a empleos de alto valor agregado y participar en las industrias que definirán el crecimiento económico del futuro”, dijo Ortega Barría.

La incorporación a Pax Silica también reconoce fortalezas que Panamá ha construido durante décadas: una economía estable y dolarizada, una plataforma logística internacional, creciente conectividad digital, disponibilidad energética y un entorno favorable para el desarrollo de nuevas inversiones.

Sobre esa base, el Gobierno Nacional impulsa la estrategia del Canal Digital de Panamá, orientada a complementar el liderazgo logístico del país con un nuevo papel como plataforma regional para la innovación, la tecnología y los servicios digitales.

Con esta incorporación, Panamá fortalece su posicionamiento internacional como un socio confiable para el desarrollo de tecnologías estratégicas y continúa avanzando en la construcción de una economía más innovadora, competitiva y generadora de oportunidades para los panameños.

Pax Silica es una iniciativa impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos que promueve la cooperación entre gobiernos para fortalecer la innovación, el desarrollo de tecnologías estratégicas y la resiliencia de las cadenas de suministro. La iniciativa fomenta la colaboración en áreas como inteligencia artificial, semiconductores, infraestructura digital y otras tecnologías críticas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades, facilitar la inversión y promover ecosistemas tecnológicos confiables.