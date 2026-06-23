Panamá endurece las reglas de prevención de delitos financieros en los bancos

La Junta Directiva de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) estableció nuevos criterios para la imposición y graduación de las sanciones administrativas aplicables a los bancos por incumplimientos al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La nueva normativa, establecida a través del Acuerdo No. 3-2026 de 29 de mayo de 2026, tiene como objetivo fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la objetividad en la aplicación de sanciones por parte de la SBP, proporcionando parámetros claros para la evaluación y determinación de las medidas administrativas correspondientes.

”El acuerdo será aplicable a las entidades bancarias que incurran, por acción u omisión, inobservancias al régimen de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”, advirtió la SBP mediante un comunicado emitido por la institución. El regulador detalló que dichas infracciones serán tramitadas conforme al procedimiento sancionatorio establecido en el Acuerdo No. 9-2015.