Panamá enviará rescatistas y habilitará centro de acopio para apoyar a Venezuela tras la tragedia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves el envío de una misión de rescatistas panameños a Venezuela y la habilitación del Parque Omar como centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada al país suramericano, afectado por una emergencia de gran magnitud.

El anuncio fue realizado durante la Undécima Conferencia Ministerial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde el mandatario expresó la solidaridad del Gobierno panameño con el pueblo venezolano.

“Quiero reiterar mi mensaje de profunda solidaridad con el pueblo amigo y hermano de Venezuela. Son estos momentos donde verdaderamente la solidaridad internacional cumple su propósito y nos debe invocar a todos la urgente cooperación, en la medida de las posibilidades de cada quien, para restaurar la normalidad dentro de lo que se pueda hacer en una situación tan dolorosa y catastrófica”, manifestó Mulino.

Como parte de la respuesta panameña, el presidente informó que instruyó al Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para organizar y enviar “lo antes posible” una misión de rescatistas que apoye las labores de emergencia en territorio venezolano.