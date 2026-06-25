Panamá enviará rescatistas y habilitará centro de acopio para apoyar a Venezuela tras la tragedia

Asimismo, anunció que las instalaciones del <b>Parque Omar</b> serán habilitadas como centro de acopio para recibir donaciones de la ciudadanía, las cuales serán enviadas a Caracas en el menor tiempo posible.'Igualmente, la <b>República de Panamá</b> ha instruido hoy a nuestro <b>Servicio Nacional de Protección Civil </b>para enviar una misión de rescatistas a <b>Venezuela </b>lo antes posible y habilitar las instalaciones del <b>Parque Omar </b>para recibir donaciones de la comunidad, a efecto de ser enviadas a <b>Caracas </b>lo antes posible', afirmó.Aunque el mandatario no precisó qué tipo de suministros serán recibidos ni la fecha en que comenzará oficialmente la recolección, el anuncio representa la primera respuesta humanitaria oficial de <b>Panamá </b>frente a la emergencia que enfrenta <b>Venezuela</b>.Se espera que en las próximas horas las autoridades panameñas ofrezcan detalles sobre la misión de rescate, el funcionamiento del centro de acopio y el procedimiento para canalizar las donaciones de la población.