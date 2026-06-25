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Panamá enviará rescatistas y habilitará centro de acopio para apoyar a Venezuela tras la tragedia

Panamá enviará rescatistas y habilitará centro de acopio para apoyar a Venezuela tras la tragedia
Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 25/06/2026 09:25
El día de ayer se registraron dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 en el país suramericano

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El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves el envío de una misión de rescatistas panameños a Venezuela y la habilitación del Parque Omar como centro de acopio para recolectar ayuda humanitaria destinada al país suramericano, afectado por una emergencia de gran magnitud.

El anuncio fue realizado durante la Undécima Conferencia Ministerial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, donde el mandatario expresó la solidaridad del Gobierno panameño con el pueblo venezolano.

“Quiero reiterar mi mensaje de profunda solidaridad con el pueblo amigo y hermano de Venezuela. Son estos momentos donde verdaderamente la solidaridad internacional cumple su propósito y nos debe invocar a todos la urgente cooperación, en la medida de las posibilidades de cada quien, para restaurar la normalidad dentro de lo que se pueda hacer en una situación tan dolorosa y catastrófica”, manifestó Mulino.

Como parte de la respuesta panameña, el presidente informó que instruyó al Servicio Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para organizar y enviar “lo antes posible” una misión de rescatistas que apoye las labores de emergencia en territorio venezolano.

Asimismo, anunció que las instalaciones del Parque Omar serán habilitadas como centro de acopio para recibir donaciones de la ciudadanía, las cuales serán enviadas a Caracas en el menor tiempo posible.

“Igualmente, la República de Panamá ha instruido hoy a nuestro Servicio Nacional de Protección Civil para enviar una misión de rescatistas a Venezuela lo antes posible y habilitar las instalaciones del Parque Omar para recibir donaciones de la comunidad, a efecto de ser enviadas a Caracas lo antes posible”, afirmó.

Aunque el mandatario no precisó qué tipo de suministros serán recibidos ni la fecha en que comenzará oficialmente la recolección, el anuncio representa la primera respuesta humanitaria oficial de Panamá frente a la emergencia que enfrenta Venezuela.

Se espera que en las próximas horas las autoridades panameñas ofrezcan detalles sobre la misión de rescate, el funcionamiento del centro de acopio y el procedimiento para canalizar las donaciones de la población.

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