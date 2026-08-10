Comando Sur despliega al comandante Donovan al Canal de Panamá: ¿Cuál es el motivo?

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), Francis L. Donovan, se encuentra en Panamá esta semana para sostener encuentros con fuerzas estadounidenses, naciones socias e instituciones de seguridad que participan en el ejercicio multinacional PANAMAX 2026.
Este ejercicio, realizado de manera conjunta en Panamá y Estados Unidos, tiene como objetivo fortalecer la capacidad colectiva de las fuerzas regionales para proteger el Canal de Panamá y garantizar la seguridad y estabilidad en el Hemisferio Occidental.
Como parte de su agenda, el general Donovan se unió a los miembros del servicio a bordo del destructor USS Gridley (DDG-101) durante el tránsito del buque por el Canal de Panamá.
El general expresó su agradecimiento a la tripulación por su compromiso, profesionalismo y dedicación a la misión.
El Canal de Panamá sigue siendo el escenario de las maniobras del Ejercicio Multinacional PANAMAX 2026, que este domingo reunió a más de 1,700 participantes de distintos países en entrenamientos simultáneos de asalto aéreo, marítimo y terrestre.
El objetivo principal: fortalecer la capacidad de respuesta ante amenazas que pudieran comprometer la seguridad de esta vía interoceánica y, con ello, el comercio mundial.
Durante las jornadas, cerca de 45 unidades de Argentina, México, República Dominicana, Panamá y Estados Unidos participaron en simulaciones de recuperación de espacios estratégicos, enfrentando al BML, un adversario ficticio diseñado para poner a prueba las tácticas de las fuerzas en escenarios realistas.
El comisionado Luis Rodríguez, de la Aeronaval panameña, explicó que estas acciones permiten a las unidades practicar procedimientos operativos en condiciones similares a las que enfrentarían en un conflicto real, además de fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas internacionales.
El ejercicio PANAMAX, que se realiza anualmente bajo la coordinación del Comando Sur de Estados Unidos y con la participación de países aliados, contempla entrenamientos especializados en los diferentes componentes de la defensa: aéreo, marítimo, terrestre y de fuerzas especiales.
La importancia de PANAMAX radica en que el Canal de Panamá moviliza alrededor del 6% del comercio marítimo mundial, convirtiéndose en un punto crítico para la economía internacional.
Por ello, garantizar su protección frente a posibles ataques o intentos de sabotaje es una prioridad compartida por los países participantes.
Las maniobras de este año incluyeron operaciones conjuntas de desembarco, control de áreas estratégicas y neutralización de amenazas, todas diseñadas para poner a prueba la coordinación multinacional.
Además de los entrenamientos tácticos, PANAMAX 2026 también busca fortalecer la confianza entre las naciones y promover el intercambio de conocimientos en materia de seguridad y defensa.
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