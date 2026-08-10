Abelardo de la Espriella recorre zonas afectadas por el terremoto en Chocó y Cali

En medio de la tragedia que sacudió a Colombia tras el devastador terremoto que afectó la región del Pacífico, el presidente Abelardo de la Espriella emprendió un recorrido urgente hacia las zonas más golpeadas.

Su primera parada fue el departamento del Chocó, donde las comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan enormes dificultades debido a la precariedad histórica de la infraestructura y la limitada presencia estatal.

El mandatario llegó acompañado de un equipo de socorro y altos funcionarios del Gobierno, con el objetivo de coordinar directamente las labores de rescate y atención humanitaria.

En Quibdó, capital del Chocó, se reunió con líderes comunitarios y autoridades locales para escuchar de primera mano las necesidades más urgentes: agua potable, alimentos, atención médica y refugio para las familias que perdieron sus hogares.

La Espriella destacó que “la prioridad es salvar vidas y garantizar que ningún colombiano quede desamparado en esta emergencia”.