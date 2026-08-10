Abelardo de la Espriella recorre zonas afectadas por el terremoto en Chocó y Cali

En medio de la tragedia que sacudió a Colombia tras el devastador terremoto que afectó la región del Pacífico, el presidente Abelardo de la Espriella emprendió un recorrido urgente hacia las zonas más golpeadas.
Su primera parada fue el departamento del Chocó, donde las comunidades afrodescendientes e indígenas enfrentan enormes dificultades debido a la precariedad histórica de la infraestructura y la limitada presencia estatal.
El mandatario llegó acompañado de un equipo de socorro y altos funcionarios del Gobierno, con el objetivo de coordinar directamente las labores de rescate y atención humanitaria.
En Quibdó, capital del Chocó, se reunió con líderes comunitarios y autoridades locales para escuchar de primera mano las necesidades más urgentes: agua potable, alimentos, atención médica y refugio para las familias que perdieron sus hogares.
La Espriella destacó que “la prioridad es salvar vidas y garantizar que ningún colombiano quede desamparado en esta emergencia”.
El recorrido presidencial incluyó visitas a albergues improvisados en colegios y centros deportivos, donde cientos de personas se resguardaban del peligro de réplicas sísmicas.
Allí, el presidente conversó con madres cabeza de familia y adultos mayores, comprometiéndose a acelerar la llegada de ayuda internacional y a destinar recursos extraordinarios para la reconstrucción.
Tras su paso por el Chocó, el presidente se trasladó hacia Cali, ciudad que también sufrió daños significativos por el movimiento telúrico.
En la capital del Valle del Cauca, el panorama era igualmente complejo: edificios con grietas, hospitales saturados y un sistema eléctrico intermitente.
La Espriella recorrió las calles acompañado por el alcalde y el gobernador, supervisando la instalación de plantas eléctricas y la distribución de kits de emergencia.
En un discurso improvisado frente a la Plaza de Cayzedo, el presidente llamó a la unidad nacional.
“Este terremoto nos recuerda la fragilidad de la vida y la necesidad de estar juntos como nación. No importa la ideología ni la región; hoy somos un solo pueblo que debe levantarse con dignidad”, mencionó.
La jornada estuvo marcada por la coordinación con organismos internacionales como la Cruz Roja y la ONU, que ofrecieron asistencia técnica y logística para enfrentar la emergencia.
El presidente aseguró que se abrirán corredores humanitarios para garantizar el acceso de ayuda a las zonas más apartadas y que se establecerá un plan de reconstrucción con enfoque diferencial para las comunidades más vulnerables.
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