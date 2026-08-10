Exportaciones panameñas del mar logran $101.6 millones en el primer semestre del 2026

El sector pesquero y acuícola de Panamá comercializó $101.6 millones en el mercado internacional durante el primer semestre de 2026, lo que representó el 19 % del total de bienes exportados por el país impulsado principalmente por las ventas de camarón congelado y atún, según datos publicados este lunes 10 de agosto por la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom) del Ministerio de Comercio e Industrias.

En cuanto a la composición de las ventas al exterior, los despachos de camarones congelados lideraron la lista de las partidas arancelarias del país con un valor FOB (Free on board o español, libre a bordo) de $66.1 millones.

A su vez, la comercialización de atún registró $19.3 millones al cierre del periodo correspondiente a junio de este 2026.

Por su parte, el informe elaborado por la plataforma Intelcom confirmó la posición del rubro marítimo dentro de la estructura del comercio exterior panameño, actividad que mantiene un impacto directo en la dinamización de la economía y el empleo en las comunidades costeras del territorio nacional.

Con este resultado al cierre del primer semestre, la actividad pesquera se afianza entre las principales fuentes de divisas por exportaciones no mineras del país, mientras la industria mantiene el seguimiento a la demanda de los mercados internacionales y a las exigencias sanitarias para el desarrollo de las operaciones durante la segunda mitad del año.