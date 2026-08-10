Panamá sin alertas sísmicas: diputados reclaman inversión y acción urgente

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Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y cuyos efectos se sintieron también en Panamá, varios diputados alzaron su voz para exigir al Gobierno mayores inversiones en tecnología y protocolos de prevención ante desastres naturales.
El diputado Pérez Barboni hizo un llamado al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas para que destinen los recursos necesarios para reforzar la tecnología antisísmica que en este país se puede implementar.
“Somos de los pocos países de la región que entra a Google y no tiene la opción de ver cuáles son esas alertas antisísmicas que otros países sí tienen”, señaló Barboni.
Añadió que el Instituto de Geociencia ya recomendó una inversión de entre $1.5 y $3 millones, enfatizando que “la seguridad no tiene precio”.
La diputada Walkiria Chandler, por su parte, destacó que el sismo se sintió en Guna Yala y Darién, donde hubo evacuaciones en hospitales y escuelas.
“La pregunta es: si pasa esto aquí, ¿estamos preparados? La respuesta es que no. Por eso hemos presentado iniciativas para crear un canal de radiodifusión y una frecuencia única de emergencia nacional. Cuando las catástrofes se dan, se cae el internet y la telefonía satelital, necesitamos volver a la radiofrecuencia”, explicó.
Chandler recordó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Comunicación y Transporte y espera el respaldo para ser prohijado y avanzar a sus debidos procesos de debate.
El diputado Eduardo Gaitán denunció deficiencias en los protocolos de emergencia de la Caja de Seguro Social.
“Esta mañana, el sismo se vivió de manera distinta porque desde un quinto piso del complejo de la CSS en Transístmica, los pacientes no recibieron alguna alerta por el personal técnico ni administrativo. Nadie fue capaz de dar las guías adecuadas o ejecutar un protocolo de emergencia. Este es un llamado que hago al Minsa y a la CSS para que revisen sus protocolos”, puntualizó.
El diputado Isac Mosquera relató que en Panamá el sismo se sintió con fuerza en Piña y Jaque, en la provincia de Darién.
“Me tomé la tarea de llamar a los pobladores y gracias a Dios no hubo problemas ni pérdidas materiales ni humanas. Hay que estar pendientes de nuestras comunidades y pueblos originarios”, afirmó.
Mientras que la diputada Yarelis Rodríguez mencionó que lo sucedido en Colombia surge la pregunta obligada sobre si Panamá está realmente preparada para enfrentar un terremoto.
La diutada puso como ejemplo a la comunidad del distrito del San Miguelito que viven en cerros, casas de zinc o madera, o cerca de algún río que los hace vulnerable a inundaciones o caerse.
“Imagínese el escenario donde vivimos constantes temblores le pidó al Ministerio de Seguridad que sean sinceros sobre si realmente estamos preparados como país”, subrayó Rodríguez.
“¿Tenemos realmente los médicos o enfermeras para atender las situaciones de riesgo? o ¿Tenemos realmente a los bomberos o rescatistas con todos los implementos necesarios para hacerle frente a esta situación ¿Las escuelas están preparadas? ¿Qué tan seguros están los edificios?. Los terremotos no avisan, no piden permiso. No podemos esperar a que tiemble fuerte para actuar”, sentenció.
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