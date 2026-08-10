Panamá sin alertas sísmicas: diputados reclaman inversión y acción urgente

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia y cuyos efectos se sintieron también en Panamá, varios diputados alzaron su voz para exigir al Gobierno mayores inversiones en tecnología y protocolos de prevención ante desastres naturales. El diputado Pérez Barboni hizo un llamado al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas para que destinen los recursos necesarios para reforzar la tecnología antisísmica que en este país se puede implementar. “Somos de los pocos países de la región que entra a Google y no tiene la opción de ver cuáles son esas alertas antisísmicas que otros países sí tienen”, señaló Barboni. Añadió que el Instituto de Geociencia ya recomendó una inversión de entre $1.5 y $3 millones, enfatizando que “la seguridad no tiene precio”.

Proyecto

La diputada Walkiria Chandler, por su parte, destacó que el sismo se sintió en Guna Yala y Darién, donde hubo evacuaciones en hospitales y escuelas. “La pregunta es: si pasa esto aquí, ¿estamos preparados? La respuesta es que no. Por eso hemos presentado iniciativas para crear un canal de radiodifusión y una frecuencia única de emergencia nacional. Cuando las catástrofes se dan, se cae el internet y la telefonía satelital, necesitamos volver a la radiofrecuencia”, explicó. Chandler recordó que el proyecto se encuentra en la Comisión de Comunicación y Transporte y espera el respaldo para ser prohijado y avanzar a sus debidos procesos de debate.

Deficiencia