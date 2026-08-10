Ferran Torres descarta cumplir su promesa de raparse tras ganar el Mundial

El delantero de la Selección Española de Fútbol, Ferran Torres, confirmó este lunes 10 de agosto de 2026 durante un homenaje en su localidad natal de Foios en Valencia que no cumplirá la promesa de raparse la cabeza tras ganar la Copa del Mundo 2026 debido al consejo de su abuela y al pedido del público presente en el acto.

El atacante valenciano asumió dicho compromiso antes del torneo internacional, donde el conjunto español obtuvo el campeonato frente al equipo de Argentina mediante una anotación de Torres en la prórroga.

Durante la recepción oficial con la familia Real de España después de ganar el título en el Palacio de la Zarzuela, la princesa Leonor consultó al deportista sobre el cumplimiento del corte de cabello, instancia en la que el jugador descartó la realización del cambio de imagen.

Posteriormente, en la actividad pública efectuada en la provincia de Valencia, el integrante del plantel sometió el asunto al criterio de los asistentes, quienes solicitaron mantener su apariencia habitual conjuntamente con la postura expuesta por la familiar del futbolista.

En el contexto de las promesas asumidas por el equipo al ganar el Mundial, los deportistas Pedri (se pintó el cabello de blanco platinado) y Gavi (se tiño de color rosado su melena) realizaron las modificaciones sus promesas acordadas, mientras que el defensor del Real Madrid, Marc Cucurella concretó el tatuaje con el rostro del técnico español Luis de la Fuente.