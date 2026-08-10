Karol Wilson y los finalistas de Operación Triunfo evacúan la Academia por terremoto

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La panameña Karol Wilson vivió un inesperado momento durante los preparativos de la gran final de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera Colombia y obligara a evacuar la Academia donde se encontraban los concursantes.
Wilson es una de las cinco finalistas del reality musical, junto a Frankie, Lalah, Leslie y Wandy, quienes se encontraban ensayando para la gala final cuando comenzaron a sentir el movimiento telúrico.
“Está temblando”, se escucha decir a los participantes en las imágenes difundidas durante el momento. Para Frankie, uno de los concursantes, se trataba de la primera vez que experimentaba un terremoto.
La Academia está ubicada en Bogotá, ciudad donde se graba el programa. Aunque la capital colombiana no fue la zona más afectada por el sismo, el movimiento se sintió en distintos puntos de la ciudad.
Poco después de que comenzara el temblor, el equipo recibió la instrucción de evacuar las instalaciones. “Evacúen, por favor”, se escucha a través de uno de los dispositivos de comunicación utilizados por la producción.
Los concursantes y parte del equipo tuvieron que abandonar el edificio mientras buscaban las rutas de salida. Las cámaras captaron parte del momento y dejaron abiertos algunos micrófonos, permitiendo escuchar las reacciones de los participantes y trabajadores ante el movimiento telúrico.
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