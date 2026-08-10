Karol Wilson y los finalistas de Operación Triunfo evacúan la Academia por terremoto

La panameña Karol Wilson vivió un inesperado momento durante los preparativos de la gran final de Operación Triunfo Estados Unidos, luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera Colombia y obligara a evacuar la Academia donde se encontraban los concursantes.

Wilson es una de las cinco finalistas del reality musical, junto a Frankie, Lalah, Leslie y Wandy, quienes se encontraban ensayando para la gala final cuando comenzaron a sentir el movimiento telúrico.

“Está temblando”, se escucha decir a los participantes en las imágenes difundidas durante el momento. Para Frankie, uno de los concursantes, se trataba de la primera vez que experimentaba un terremoto.