Panamá cae 5-2 ante República Dominicana en su debut de la Serie del Caribe Kids 2026

La selección panameña de béisbol cayó cinco carreras por dos frente a su similar de República Dominicana durante su debut en la Serie del Caribe Kids 2026 celebrada en Nayarit, México, en un encuentro marcado por una interrupción a causa de la lluvia y un ataque de cuatro anotaciones por parte de la ofensiva rival en el tercer episodio.

El partido permaneció detenido momentáneamente en la parte alta del tercer episodio debido a las precipitaciones registradas sobre el terreno de juego mientras la novena dominicana dominaba la pizarra por una carrera.

Tras la reanudación del compromiso, el actual campeón caribeño completó un rally de 4 carreras en esa misma entrada mediante un cuadrangular solitario de Nolbis Marcos y un batazo de cuatro esquinas de Daniel Paniagua con un corredor en circulación para colocar el marcador cinco por cero.

El conjunto panameño reaccionó en la parte baja del sexto y último episodio (en este torneo solo se jugaran 6 innings) al registrar dos anotaciones que rompieron el blanqueo y fijaron el resultado definitivo del enfrentamiento.

Esta competición infantil cumple su tercera edición tras su inicio en 2024 con la primera entrega realizada en Panamá, donde en esa ocasión salió campeón República Dominica.

El equipo nacional continuará su participación este miércoles ante la delegación de Puerto Rico.