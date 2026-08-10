Estados Unidos anuncia nuevo calendario de vacunas infantiles: ¿qué cambiará?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que plantea cambios importantes en el calendario nacional de vacunación infantil, incluida una reducción en el número de vacunas recomendadas de manera general para los niños.

La medida establece tres categorías para las inmunizaciones infantiles: vacunas que seguirán siendo recomendadas para todos los menores, aquellas destinadas a grupos considerados de mayor riesgo y otras que quedarán bajo un esquema de decisión compartida entre las familias y los profesionales de la salud.

De acuerdo con el documento, las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la infección por Hib, la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela permanecerán dentro del grupo recomendado para todos los niños.

En tanto, las vacunas contra la hepatitis A y B, meningitis B y ACWY, dengue y otros productos destinados a prevenir el virus sincitial respiratorio (VSR) pasarían a recomendarse principalmente para determinadas poblaciones de riesgo.

Otros productos, como las vacunas contra la gripe, el rotavirus, la enfermedad meningocócica y la COVID-19, quedarían sujetos a conversaciones entre los padres y los médicos para determinar si deben ser administrados