Estados Unidos anuncia nuevo calendario de vacunas infantiles: ¿qué cambiará?

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que plantea cambios importantes en el calendario nacional de vacunación infantil, incluida una reducción en el número de vacunas recomendadas de manera general para los niños.
La medida establece tres categorías para las inmunizaciones infantiles: vacunas que seguirán siendo recomendadas para todos los menores, aquellas destinadas a grupos considerados de mayor riesgo y otras que quedarán bajo un esquema de decisión compartida entre las familias y los profesionales de la salud.
De acuerdo con el documento, las vacunas contra el sarampión, las paperas, la rubéola, la difteria, el tétanos, la tos ferina, la poliomielitis, la infección por Hib, la enfermedad neumocócica, el virus del papiloma humano (VPH) y la varicela permanecerán dentro del grupo recomendado para todos los niños.
En tanto, las vacunas contra la hepatitis A y B, meningitis B y ACWY, dengue y otros productos destinados a prevenir el virus sincitial respiratorio (VSR) pasarían a recomendarse principalmente para determinadas poblaciones de riesgo.
Otros productos, como las vacunas contra la gripe, el rotavirus, la enfermedad meningocócica y la COVID-19, quedarían sujetos a conversaciones entre los padres y los médicos para determinar si deben ser administrados
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es la propuesta de modificar la administración de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola, conocida como MMR.
El Gobierno plantea que los tres componentes sean administrados por separado, una propuesta que se aparta de la práctica ampliamente utilizada de aplicar la vacuna combinada.
Trump defendió la medida desde el Despacho Oval y afirmó que el objetivo es reducir la cantidad de vacunas administradas en una misma visita médica.
La decisión ha generado preocupación entre organizaciones médicas y especialistas, quienes sostienen que el calendario vigente se ha construido a partir de décadas de investigación sobre la seguridad y eficacia de las vacunas infantiles.
La administración Trump, encabezada en materia sanitaria por el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha impulsado durante los últimos meses una revisión de las recomendaciones federales de vacunación.
Kennedy y Trump también han promovido investigaciones sobre una posible relación entre las vacunas y el autismo. Sin embargo, numerosos estudios científicos han concluido que no existe evidencia de que las vacunas provoquen autismo.
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