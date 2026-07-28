¡Cucurella cumple! Así quedó el tatuaje de Luis de la Fuente que prometió hacerse

<b>Lo dijo y lo cumplió.</b> El futbolista español <b><a href="/tag/-/meta/marc-cucurella">Marc Cucurella</a></b> ya lleva tatuado en el brazo un homenaje muy especial a <b><a href="/tag/-/meta/luis-de-la-fuente">Luis de la Fuente</a></b>, el entrenador que guió a España hasta conquistar el <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial de 2026.</a></b>El lateral había soltado la promesa durante la concentración de la Roja: si España levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría la cara del seleccionador. Y así fue.El propio Cucurella compartió el momento con sus seguidores en Instagram. '<b>Promesa cumplida</b>', escribió junto a varios videos en los que se aprecia todo el proceso mientras le realizan el tatuaje en el codo del brazo izquierdo.El diseño muestra a <b>Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo</b>, un tributo al técnico que llevó a España a lo más alto del fútbol y que ahora quedó inmortalizado en la piel del defensor.