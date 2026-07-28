¡Cucurella cumple! Así quedó el tatuaje de Luis de la Fuente que prometió hacerse

Lo dijo y lo cumplió. El futbolista español Marc Cucurella ya lleva tatuado en el brazo un homenaje muy especial a Luis de la Fuente, el entrenador que guió a España hasta conquistar el Mundial de 2026.

El lateral había soltado la promesa durante la concentración de la Roja: si España levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría la cara del seleccionador. Y así fue.

El propio Cucurella compartió el momento con sus seguidores en Instagram. “Promesa cumplida”, escribió junto a varios videos en los que se aprecia todo el proceso mientras le realizan el tatuaje en el codo del brazo izquierdo.

El diseño muestra a Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo, un tributo al técnico que llevó a España a lo más alto del fútbol y que ahora quedó inmortalizado en la piel del defensor.