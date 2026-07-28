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¡Cucurella cumple! Así quedó el tatuaje de Luis de la Fuente que prometió hacerse

Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente tras el Mundial 2026
Marc Cucurella cumple su promesa y se tatúa a Luis de la Fuente tras el Mundial 2026 EFE/EPA/Friedemann Vogel
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/07/2026 12:14
Marc Cucurella no se echó para atrás y cumplió la promesa que hizo antes de levantar la Copa del Mundo.

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Lo dijo y lo cumplió. El futbolista español Marc Cucurella ya lleva tatuado en el brazo un homenaje muy especial a Luis de la Fuente, el entrenador que guió a España hasta conquistar el Mundial de 2026.

El lateral había soltado la promesa durante la concentración de la Roja: si España levantaba la Copa del Mundo, se tatuaría la cara del seleccionador. Y así fue.

El propio Cucurella compartió el momento con sus seguidores en Instagram. “Promesa cumplida”, escribió junto a varios videos en los que se aprecia todo el proceso mientras le realizan el tatuaje en el codo del brazo izquierdo.

El diseño muestra a Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo, un tributo al técnico que llevó a España a lo más alto del fútbol y que ahora quedó inmortalizado en la piel del defensor.

Muchos fanáticos recordaban aquella promesa que hizo en plena concentración mundialista, y tras el título conseguido por la Roja estaban pendientes de si realmente la iba a cumplir.

Ahora, mientras disfruta de unos días libres antes de sumarse al Real Madrid, Cucurella decidió no echarse para atrás y dejó claro que su palabra iba en serio.

Como era de esperarse, las imágenes del tatuaje se regaron de inmediato por las redes sociales y provocaron un montón de reacciones. Muchos aplaudieron el gesto del campeón del mundo, que quiso guardar para siempre un recuerdo de una de las mayores hazañas de la selección española.

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