UEFA acusa a la FIFA de negociar la gobernanza del fútbol sin transparencia

La <a href="/tag/-/meta/uefa-union-of-european-football-associations">Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA)</a> emitió un duro pronunciamiento institucional en respuesta a una investigación publicada por el diario británico <b>The Times</b>, en el que acusó a la <a href="/tag/-/meta/fifa-federacion-internacional-de-futbol-asociacion">Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA)</a> de sobrepasar límites éticos e institucionales al intentar comercializar la gobernanza del deporte global sin transparencia financiera.A través de una declaración oficial, el organismo rector del fútbol europeo advirtió que <b>la situación atenta contra las bases democráticas del deporte</b> e hizo un llamado urgente a las federaciones nacionales, ligas, clubes, jugadores, aficionados y gobiernos a tomar postura frente a las decisiones tomadas desde la cúpula de la FIFA.<i><b>'Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA lo toma con extrema seriedad'</b></i>, señaló el comunicado. La entidad sostuvo que <i><b>'el alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar, especialmente con cero transparencia respecto a quién se beneficia financieramente'</b></i><b>.</b>El conflicto evidencia las crecientes tensiones entre la <b>UEFA</b> y la <b>FIFA</b> por el control de los torneos, los derechos comerciales y la distribución de los ingresos en el balompié internacional. La postura de la UEFA enfatiza la falta de claridad sobre los acuerdos comerciales promovidos por el ente rector mundial y cuestiona su legitimidad para tomar decisiones unilaterales de gran impacto económico.El pronunciamiento concluyó con una tajante advertencia sobre la propiedad colectiva del deporte: <i><b>'Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo'</b></i>.