UEFA acusa a la FIFA de negociar la gobernanza del fútbol sin transparencia

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) emitió un duro pronunciamiento institucional en respuesta a una investigación publicada por el diario británico The Times, en el que acusó a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de sobrepasar límites éticos e institucionales al intentar comercializar la gobernanza del deporte global sin transparencia financiera.

A través de una declaración oficial, el organismo rector del fútbol europeo advirtió que la situación atenta contra las bases democráticas del deporte e hizo un llamado urgente a las federaciones nacionales, ligas, clubes, jugadores, aficionados y gobiernos a tomar postura frente a las decisiones tomadas desde la cúpula de la FIFA.

“Esto cruza una línea que las instituciones rectoras del fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA lo toma con extrema seriedad”, señaló el comunicado. La entidad sostuvo que “el alma y la gobernanza del fútbol no son activos para negociar, especialmente con cero transparencia respecto a quién se beneficia financieramente”.

El conflicto evidencia las crecientes tensiones entre la UEFA y la FIFA por el control de los torneos, los derechos comerciales y la distribución de los ingresos en el balompié internacional. La postura de la UEFA enfatiza la falta de claridad sobre los acuerdos comerciales promovidos por el ente rector mundial y cuestiona su legitimidad para tomar decisiones unilaterales de gran impacto económico.

El pronunciamiento concluyó con una tajante advertencia sobre la propiedad colectiva del deporte: “Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”.