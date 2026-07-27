Corte Suprema de Justicia decidiría el posible conflicto de interés del MOP

Posteriormente, otra publicación del 21 de julio de La Estrella de Panamá reveló que Asfaltos Panameños, la empresa que se asoció con la de Andrade en diversas obras en el gobierno pasado, se ha convertido en una de las favoritas del MOP en la actual administración.La exsocia de Andrade ha obtenido 14 contratos que superan los $100 millones y de estos al menos once fueron adjudicados de manera directa por el MOP entre el 1 de julio de 2024 al 4 de junio de 2026.'La confianza ciudadana en las instituciones exige que el régimen jurídico de conflicto de intereses sea aplicado con independencia, objetividad y rigor, sin excepciones derivadas de la jerarquía del servidor público involucrado', concluyó la petición del fundador del movimiento Vamos, Juan Diego Vásquez.