Corte Suprema de Justicia decidiría el posible conflicto de interés del MOP

El posible conflicto de interés del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, será remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su investigación por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai ).

Un reporte periodístico de La Estrella de Panamá, del 8 de junio pasado, reveló que como ministro, Andrade, inspeccionó, recibió a “satisfacción” e incrementó el costo de una obra en la que nueve meses antes formaba parte del consorcio como contratista.

Ante estos hechos, activistas de derechos humanos, abogados, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la exdiputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, y el expresidente de la organización Transparencia Internacional, Carlos Barsallo, habían solicitado a la Antai investigar la situación, pero la institución había reiterado que no tenía la competencia legal.

La nueva posición de la Antai surge tras una petición del exdiputado independiente Juan Diego Vásquez, que le recordó a la Antai sus facultades de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 316 de 2022 que Regula Situaciones de Conflicto de Intereses en la Función Pública.

“Reconozco el comunicado emitido previamente por la Antai. Sin embargo, la solicitud no es a dirigir la investigación, ni a dictaminar sanciones en este caso. La solicitud es a que la Antai, a través de su Directora General, cumpla sus funciones y considere los hechos que a mi juicio configuran una violación a la ley de conflicto de interés y que, de coincidir, lo remita a la Corte Suprema de Justicia o a la autoridad que considere competente”, cita la petición de Vásquez con fecha del 3 de julio.

Posterior a esta misiva, Sheyla Castillo de Arias, directora de la Antai, concluyó remitir al Pleno de la CSJ la petición presentada por Vásquez “toda vez que la Antai no es competente para iniciar un proceso administrativo, por tratarse de una función privativamente atribuida al Pleno de la CSJ respecto de las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado”, señala la resolución de la Autoridad.

A su vez, pondrá a disposición del pleno del máximo tribunal del país las declaraciones juradas de Intereses particulares presentadas por Andrade en los años 2024 (inicial), 2025 y 2026, “para lo que en derecho corresponda y de conformidad con el procedimiento establecido”.

Castillo de Arias confirmó a este diario que mañana miércoles remitirá lo pertinente al pleno de la CSJ, tal como se comprometió en la resolución institucional del 9 de julio.

La puerta giratoria en el MOP

La investigación periodística “Ministro del MOP: de empresario contratista a ‘inspector’ de su propio proyecto” dio origen a los reclamos de una investigación prolija por la Antai, mientras que el mandatario José Raúl Mulino dijo que se trataban de “conflictos inventados”. Reveló el juego de roles, lo que posteriormente fue admitido por Andrade quien se escudo en “la buena fe” de sus actos.

Este medio detalló que la rehabilitación de la carretera El Tigre de los Amarillos -a la Playa Santa Catalina, en la provincia de Veraguas, fue adjudicada en febrero de 2024 por $10,6 millones al consorcio conformado por las empresas: Inversiones Los Tres S.A., cuyo accionista y presidente era Andrade y Asfaltos Panameños, S.A.

El 26 de junio de 2024 Asfaltos Panameños adquiere todos los derechos y obligaciones del consorcio, excluyendo a Inversiones Los Tres, y en marzo de 2025 Andrade, ahora como ministro del MOP, firmó una adenda con Asfaltos Panameños para incrementar el costo de la pavimentación a $12.3 millones.

También, en noviembre de 2024 había firmado otra adenda para aumentar y disminuir algunas actividades con “balance cero” y en mayo pasado inspeccionó y recibió la obra a “ satisfacción”, según los documentos publicados en el portal de compras estatales: Panamá Compra y las notas institucionales del MOP.