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Carolina Botero: ‘La libertad de expresión es la piedra angular de toda democracia’

Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la OEA.
Catalina Botero, exrelatora para la Libertad de Expresión de la OEA. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 28/07/2026 00:00
La exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la OEA habló en un conversatorio sobre la degradación de la democracia, los ataques a la prensa y el uso de nuevas tecnologías

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La democracia se degrada en América al sonido de aplausos. La jurista y exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, hizo un análisis incisivo de los retos que enfrenta el periodismo y la libertad de expresión en el continente durante el conversatorio “Democracia y libertad de expresión frente a nuevas amenazas” realizado este lunes 27 de julio en la Universidad Santa María La Antigua.

“Los dos síntomas iniciales de cualquier proyecto autoritario que busca conducir a eliminar los frenos y los contrapesos en el ejercicio del poder político son la estigmatización y el ataque, incluyendo no sólo el ataque verbal y los ataques hoy cibernéticos, sino los ataques judiciales a la prensa y el intento de captura del poder judicial”, advirtió Botero citando un informe de la Unesco en el que se reflejo que desde 2010 se ha acelerado un proceso global de degradación democrática, caracterizado por gobiernos elegidos democráticamente que posteriormente concentran poder, debilitan las instituciones y restringen libertades fundamentales. Pero señala que el resultado final suele ser lamentable. “En esos Estados, la gente que antes aplaudía con furor, hoy es menos libre, más pobre y sufre más, particularmente en América Latina”, destacó.

La abogada citó distintas formas a través de las cuáles se ataca a la libertad de expresión y a los periodistas, desde utilizar la pauta estatal como premio o castigo, hasta la persecución e incluso asesinato de periodistas. El hilo conectar es el debilitamiento de la democracia.

A esto se le suma la incorporación de nuevas tecnologías para desprestigiar el trabajo periodístico. “Ya ni siquiera necesitan personas, muchos utilizan bots para estigmatizar periodistas, para estigmatizar medios de comunicación, particularmente los más serios, que hacen su trabajo de manera más profesional, articulado a unas amenazas que nadie investiga, al intento del control del poder judicial, para que esas amenazas y esos asesinatos no se investiguen”.

Otro recurso utilizado por miembros del poder político o económico para silenciar periodistas es el propio sistema legal a través de demandas.

“No hay nada más barato para una organización corrupta, privada o pública, que contratar un abogado para que asuste a quienes investigan esa corrupción. Uno coge una firma de abogados y le pone un señor diciéndole que cada vez que alguien se le ocurra meter las narices en este tema, usted lo denuncia o lo demanda civilmente. Y eso los abogados sabemos hacerlo”, contó Botero. “Para un periodista eso es costosísimo, no sólo en términos de dinero, porque tiene que contratar abogados a los que les tiene que pagar para que lo defiendan, sino también en términos anímicos”, acotó.

Redes sociales

Durante su intervención, Botero cuestionó la idea de que las redes sociales puedan reemplazar el trabajo periodístico.

“La gente a veces parece perder la noción de la importancia de la libertad de expresión y del periodismo serio y creer que las redes sociales le van a dar suficiente información para tomar decisiones informadas, adecuadas, razonables e inteligentes. Y eso no es así”, expresó.

Indicó que el periodismo profesional cumple una función insustituible al investigar, verificar información, consultar fuentes oficiales y ofrecer contexto antes de publicar, una labor que —aseguró— no puede ser reemplazada por contenidos de redes sociales o por influencers.

“Yo no quiero tomar decisiones sobre influencers que, mientras se maquillan, me dicen si les parece bien o mal un candidato. Necesitamos el periodismo para tomar decisiones informadas”, enfatizó.

Botero conoce bien las redes y su impacto. En 2010 las veía como un gran espacio para la libertad de expresión, particularmente por su rol en la Primavera Árabe, y resaltó su valor en un informe internacional. Diez años después, fue copresidenta del Oversight Board de Facebook e Instagram en 2020 y observó las cámaras de eco y cómo los algoritmos promueven los contenidos más conflictivos.

“Hoy me la paso diciendo: regulen eso. Eso es un desastre”, exclamó.

Pilar democrático

Botero recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, aprobada hace más de dos décadas, partía de un consenso regional según el cual proteger la libertad de expresión significa proteger también otros derechos fundamentales.

“La libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática”, afirmó.

Explicó que, conforme a los estándares interamericanos, los funcionarios están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y, por tanto, no deben recurrir al derecho penal para responder a críticas periodísticas.

En cambio, indicó que solo en casos excepcionales, cuando se demuestre que una información falsa fue difundida de manera deliberada y sin realizar las verificaciones necesarias, procede la responsabilidad civil.

Finalmente, destacó que la defensa de la democracia depende tanto de instituciones fuertes como de jueces, fiscales y periodistas dispuestos a ejercer su labor con independencia.

“Mientras haya personas que quieran defender los derechos de otras personas y no se dejen intimidar, resistimos más fácilmente esas tentaciones autoritarias”, concluyó.

Catalina Botero
Exrelatora especial de la OEA
“Ya ni siquiera necesitan personas, muchos utilizan bots para estigmatizar periodistas, particularmente los más serios, que hacen su trabajo de manera más profesional,”
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