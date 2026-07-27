Carolina Botero: ‘La libertad de expresión es la piedra angular de toda democracia’

La democracia se degrada en América al sonido de aplausos. La jurista y exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Catalina Botero, hizo un análisis incisivo de los retos que enfrenta el periodismo y la libertad de expresión en el continente durante el conversatorio “Democracia y libertad de expresión frente a nuevas amenazas” realizado este lunes 27 de julio en la Universidad Santa María La Antigua.

“Los dos síntomas iniciales de cualquier proyecto autoritario que busca conducir a eliminar los frenos y los contrapesos en el ejercicio del poder político son la estigmatización y el ataque, incluyendo no sólo el ataque verbal y los ataques hoy cibernéticos, sino los ataques judiciales a la prensa y el intento de captura del poder judicial”, advirtió Botero citando un informe de la Unesco en el que se reflejo que desde 2010 se ha acelerado un proceso global de degradación democrática, caracterizado por gobiernos elegidos democráticamente que posteriormente concentran poder, debilitan las instituciones y restringen libertades fundamentales. Pero señala que el resultado final suele ser lamentable. “En esos Estados, la gente que antes aplaudía con furor, hoy es menos libre, más pobre y sufre más, particularmente en América Latina”, destacó.

La abogada citó distintas formas a través de las cuáles se ataca a la libertad de expresión y a los periodistas, desde utilizar la pauta estatal como premio o castigo, hasta la persecución e incluso asesinato de periodistas. El hilo conectar es el debilitamiento de la democracia.

A esto se le suma la incorporación de nuevas tecnologías para desprestigiar el trabajo periodístico. “Ya ni siquiera necesitan personas, muchos utilizan bots para estigmatizar periodistas, para estigmatizar medios de comunicación, particularmente los más serios, que hacen su trabajo de manera más profesional, articulado a unas amenazas que nadie investiga, al intento del control del poder judicial, para que esas amenazas y esos asesinatos no se investiguen”.

Otro recurso utilizado por miembros del poder político o económico para silenciar periodistas es el propio sistema legal a través de demandas.

“No hay nada más barato para una organización corrupta, privada o pública, que contratar un abogado para que asuste a quienes investigan esa corrupción. Uno coge una firma de abogados y le pone un señor diciéndole que cada vez que alguien se le ocurra meter las narices en este tema, usted lo denuncia o lo demanda civilmente. Y eso los abogados sabemos hacerlo”, contó Botero. “Para un periodista eso es costosísimo, no sólo en términos de dinero, porque tiene que contratar abogados a los que les tiene que pagar para que lo defiendan, sino también en términos anímicos”, acotó.