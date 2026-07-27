Instalan comisión de presupuesto; Chapman promete cumplir la Ley Fiscal sin modificaciones

Chapman asistió este lunes a la instalación y juramentación de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional para el ciclo legislativo 2026-2027.El anuncio de Chapman no tardó en encontrar eco en la recién juramentada directiva de la comisión. Durante el acto formal —encabezado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas— tomó posesión como presidente de la instancia el diputado Víctor de Jesús Castillo Cortez, acompañado por Carlos Saldaña en la vicepresidencia y Raúl Pineda en la secretaría.Al tomar la palabra, el diputado Castillo fijó una postura distante a la del Ejecutivo al señalar que, antes de entrar de lleno al análisis del Presupuesto General, la comisión deberá debatir la modificación a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. A pesar de la postura expresada por Chapman con respecto a la LRSF, Castillo dijo que 'sin esa ley no se puede pasar el presupuesto', advirtiendo que la mesa legislativa mantendrá un ojo visor sobre la norma y actuará como un filtro rígido ante las propuestas económicas e incentivos proyectados para sectores como el turismo.En esa misma línea, Castañedas recordó el peso estratégico que recae sobre esta comisión, encargada de fiscalizar asuntos sensibles como la deuda nacional, el crédito público, el régimen tributario y el balance de las cuentas estatales, factores con impacto directo en el costo de vida de los ciudadanos.