Caso Pandora: MEF aparta funcionarios, congela créditos fiscales y ordena auditoría integral en la DGI

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este lunes una serie de medidas para reforzar los controles internos de la Dirección General de Ingresos (DGI), luego de que la investigación de la denominada Operación Pandora revelara un presunto esquema de fraude fiscal que habría ocasionado una lesión patrimonial estimada en $40 millones.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que la institución detectó “graves irregularidades” dentro de la DGI y aseguró que el Gobierno actuará para proteger los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la administración tributaria.

Entre las primeras decisiones adoptadas figura la separación de todos los funcionarios presuntamente relacionados con los hechos investigados y el congelamiento de los trámites correspondientes a créditos fiscales que se encuentran bajo sospecha.

Chapman explicó que el esquema investigado “comenzó hace muchos años”, logró infiltrarse dentro de la institución y eludir los controles existentes.

“No importa cuándo empezó, nos tocó a nosotros enfrentarlo y lo estamos resolviendo”, afirmó el ministro en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Además, anunció que solicitó al contralor general de la República, Anel Bolo Flores, realizar una auditoría integral para establecer cómo operó el mecanismo, identificar las fallas en los controles internos y determinar las vulnerabilidades del sistema tributario.

El titular del MEF sostuvo que las investigaciones avanzan respetando el debido proceso y reiteró que quienes resulten responsables deberán responder ante la justicia.

“Las investigaciones avanzan con absoluta transparencia y respeto al debido proceso. Quienes resulten responsables tendrán que responder ante la justicia conforme a lo establecido en la ley”, expresó.

Chapman añadió que el país cuenta con las capacidades institucionales para detectar irregularidades, corregir procesos y fortalecer los mecanismos de supervisión, con el objetivo de preservar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones.

La Operación Pandora es una investigación desarrollada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada que apunta a una presunta red integrada por funcionarios de la DGI y particulares. Según la tesis del Ministerio Público, el grupo habría manipulado el sistema e-Tax para anular o modificar registros tributarios correspondientes a contribuyentes que ya habían pagado sus obligaciones fiscales. Esa alteración permitía que los pagos aparecieran como saldos disponibles y posteriormente fueran convertidos en créditos fiscales.

De acuerdo con las autoridades, esos créditos eran transferidos a sociedades intermediarias y luego comercializados o utilizados para cancelar obligaciones tributarias, generando un perjuicio estimado en $40 millones para el Estado.

Las auditorías del MEF también detectaron cambios en representantes legales de sociedades dentro del sistema tributario y modificaciones en direcciones de correo electrónico, con el fin de facilitar el control de los créditos generados.

Hasta el momento, el Ministerio Público mantiene 17 personas imputadas por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

Entre los investigados figuran funcionarios y exfuncionarios de la DGI, abogados y representantes de sociedades que, según la Fiscalía, participaron en la creación, transferencia y comercialización de los créditos fiscales.

Las autoridades estiman que el número de personas vinculadas al caso podría aumentar conforme avancen las investigaciones.

Uno de los principales señalados es el empresario José Miguel Jurado Rovira, directivo de dos sociedades que, de acuerdo con la investigación, recibieron más de $23 millones en créditos fiscales y cuyos movimientos financieros habrían permitido el ingreso de al menos $2.3 millones a cuentas personales.

Mientras tanto, el banco BAC International ha sostenido públicamente que adquirió créditos fiscales que aparecían certificados oficialmente en el sistema de la DGI y que las investigaciones apuntan a presuntas irregularidades cometidas por funcionarios de esa entidad, no por la institución bancaria. La audiencia de apelación de las medidas cautelares impuestas a varios de los imputados fue fijada para el próximo 3 de agosto ante el Tribunal Superior de Apelaciones.