Asfaltos Panameños: de socia de la empresa del ministro a una de las favoritas del MOP

De manera directa y sin que mediaran cotizaciones, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha otorgado cuantiosos contratos a Asfaltos Panameños, S.A., una compañía que, durante la administración pasada, se asoció con la empresa del actual ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, y que hoy figura entre las favoritas de la institución. En el quinquenio pasado, Asfaltos Panameños, S.A., obtuvo cinco contratos con el MOP que suman $43 millones entre 2021 y 2024: dos de manera directa por emergencia ambiental y tres licitaciones. Considerando la inflación el monto equivaldría a $49 millones al día de hoy. En cambio, solo durante los primeros tres años del actual gobierno, las contrataciones del MOP con esta empresa superan los $105 millones. La mayoría de ellas —11 contratos— se gestionaron de manera directa. Así lo concluyó La Estrella de Panamá tras analizar más de 400 actos publicados en el portal de contrataciones del Estado, Panamá Compra, y registrados en las versiones 2 y 3 de la plataforma. La revisión abarcó desde el inicio de la actual administración, el 1 de julio de 2024, hasta el 4 de junio de 2026, así como todos los actos correspondientes al quinquenio anterior.

Se trata de la compañía que se asoció con Inversiones Los Tres, la empresa familiar del ministro Andrade y que preside su esposa María Elena Díaz de Andrade. El titular del MOP fungió como presidente de Inversiones Los Tres hasta mayo de 2024, según las escrituras del Registro Público y al menos, hasta agosto 2023, aparecía con el 50% de las acciones de la empresa, según la declaración jurada de acciones nominativas, registradas en Panamá Compra.

Bajo la representación legal de Andrade en Inversiones Los Tres, su compañía y Asfaltos Panameños se aliaron para ejecutar al menos tres proyectos con el MOP durante el gobierno pasado.

Por ejemplo, conformaron un consorcio para rehabilitar las calles de Ocú a Valle Rico, en la provincia de Herrera, las de Penonomé en la provincia de Coclé, así como también la carretera a Santa Catalina en la provincia de Veraguas, esta última en la cual Andrade, posteriormente en su rol de ministro incrementó el valor del contrato mediante una adenda. Este medio detalló el posible conflicto de interés en el reporte: “Ministro del MOP: de empresario contratista a ‘inspector’ de su propio proyecto”, el pasado 8 de junio.

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La nueva favorita del MOP

Precisamente, durante el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2024, es decir durante todo el quinquenio pasado, Asfaltos Panameños obtuvo cinco contratos: dos directos de “emergencia ambiental” y otros tres mediante licitaciones que suman, como se indicó: $43 millones.

En cambio, en menos de tres años de la actual administración, desde el 1 de julio hasta el 4 de junio de 2026, Andrade ha autorizado a su antiguo socio, siete contratos gestionados bajo el procedimiento excepcional, bajo el fundamento legal de ser “contratos de beneficio social” y otros cuatro directos por “emergencia ambiental”.

Las ‘razones objetivas’

El grave deterioro y progresivo de la red vial, el beneficio económico y social, el hecho de que un proceso de licitación tomaría seis meses, la capacidad financiera, técnica y la experiencia en rehabilitación son los “motivos y razones objetivas” que impiden al MOP solicitar cotizaciones en línea y contratar mediante “procedimiento excepcional”, cita el documento de los argumentos firmado por Andrade y que se publica en Panamá Compra como fundamento de estos procesos “excepcionales”. Estas siete contrataciones suman $39 millones. De esta manera, el Consejo de Gabinete aprobó el contrato excepcional para el diseño y construcción de la carretera entre la Vía Centenario - Nuevo Emperador, o la llamada vía Forestal en Arraiján, provincia de Panamá Oeste por $23,2 millones.

Los otros seis contratos excepcionales no superan los $3 millones cada uno por lo que no pasaron por gabinete sino que fueron autorizados por el Consejo Económico Nacional (Cena). Así el Ministerio de Economía y Finanzas avaló tres contratos directos para rehabilitar las calles y parcheos en diversos lugares de Tocumen, otro para pavimentar y rehabilitar las calles de Pacora, en la provincia de Panamá , y en el interior del país para darle mantenimiento a la red vial de Antón - Penonomé en la provincia de Coclé y para reparar la carretera de Ocú Las Minas, Valle rico - Potrero, Señales en la provincia de Herrera.

Mal tiempo... otros contratos

En tanto, otros cuatro contratos directos por emergencia ambiental favorecieron en febrero de 2025 a la empresa que hizo las asociaciones accidentales con Inversiones Los Tres. “Por las incesantes lluvias en el país que han causado inundaciones y daños a la red vial” cita la resolución de gabinete de “emergencia ambiental”. Con ella se validó la contratación directa para rehabilitar el camino de Ojo de Agua a Bajada de la Cruz y las reparaciones en los puntos críticos Loma de la Cruz, El Pedregoso y Loma de Los Reyes, en los distritos de Soná y Las Palmas en la provincia de Veraguas.

El mejor valor

Por otra parte, Asfaltos Panameños resultó la ganadora de tres licitaciones por mejor valor para rehabilitar la carretera Villa de Los Santos a Macaracas y también el contrato de diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de los caminos de producción de Tonosí, Cambutal, ambos en la provincia de Los Santos. Al occidente del país se le contrató para el diseño y construcción de caminos en cerro Iglesia, distrito de Nole Duima, en la Comarca Ngäbe-Buglé. La Estrella de Panamá intentó contactar al MOP a través del equipo de prensa así como de manera directa al celular de Andrade, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición. Prometió responder posteriormente. Se le consultó, a través de un cuestionario las razones por cuales se gestionan contrataciones excepcionales y directas cuando la reparación, pavimentación y carreteras es una necesidad constante. De igual manera, este diario recordó el antecedente de que Asfaltos Panameños se asoció en al menos tres ocasiones con la empresa vinculada a Andrade: Inversiones Los Tres, para ejecutar obras públicas en la pasada administración y se preguntó de qué manera se garantiza una competencia en igualdad de condiciones para todo el parque empresarial y que circunstancias impidieron que la rehabilitación de calles en las provincias de Panamá, Coclé y Panamá Oeste se licitaran mediante un procedimiento que favorezca la competencia, entre otras preguntas. La Decana también intentó obtener las explicaciones de Asfaltos Panameños y buscó a su representante legal, Diego Pardo, al teléfono de su oficina y dejó recados físicos en sus instalaciones: el silencio imperó.