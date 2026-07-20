Asfaltos Panameños: de socia de la empresa del ministro a una de las favoritas del MOP

El grave deterioro y progresivo de la red vial, el beneficio económico y social, el hecho de que un proceso de licitación tomaría seis meses, la capacidad financiera, técnica y la experiencia en rehabilitación son los <b>'motivos y razones objetivas'</b> que impiden al MOP solicitar cotizaciones en línea y contratar mediante 'procedimiento excepcional', cita el documento de los argumentos firmado por Andrade y que se publica en Panamá Compra como fundamento de estos procesos 'excepcionales'. <b>Estas siete contrataciones suman $39 millones.</b>De esta manera, el <b>Consejo de Gabinete</b> aprobó el contrato excepcional para el diseño y construcción de la carretera entre la Vía Centenario - Nuevo Emperador, o la llamada vía Forestal en Arraiján, provincia de Panamá Oeste por $23,2 millones.