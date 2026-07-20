Impulsan iniciativa agroturística para captar a 50 mil viajeros en Río Hato

Con la meta de estructurar una oferta integral de servicios para recibir a unos 50,000 viajeros durante la próxima temporada alta a través del Aeropuerto Internacional de Río Hato, la Coordinación de Agroturismo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en Panamá Oeste participó en la segunda mesa de trabajo del proyecto «Vive la Riviera».

La iniciativa interinstitucional busca articular propuestas en gastronomía, hospedaje, transporte y atractivos locales. Para ello, se conformaron comisiones de trabajo que deberán entregar sus propuestas consolidadas el próximo 31 de julio, trazando así la hoja de ruta para la ejecución del plan.

En su primera fase, el proyecto concentrará sus acciones en los distritos de Penonomé, Antón, El Valle de Antón, San Carlos y Chame, áreas estratégicas para el dinamismo económico y la integración del sector agropecuario con el turismo regional.

El esfuerzo cuenta con el respaldo de los municipios locales, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el MIDA.

Como parte del calendario de divulgación, el equipo promotor presentará los avances y oportunidades del proyecto el próximo 14 de agosto durante la Mini Feria de Agroturismo, en la sede del MIDA en Curundú, ciudad de Panamá.