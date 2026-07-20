Panamá y China avanzan en la renovación del acuerdo de transporte marítimo

Panamá y China cerraron dos días de conversaciones técnicas en Pekín con avances en la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo, un instrumento que regula la relación bilateral y concede condiciones favorables a los buques de bandera panameña en los puertos chinos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que las delegaciones de ambos países se reunieron entre el 16 y el 17 de julio de 2026. De acuerdo con el comunicado, las partes “alcanzaron un consenso sobre los temas pertinentes” y procederán con los trámites para renovar el acuerdo.

El anuncio representa un paso dentro del proceso de diálogo entre ambos gobiernos. Aunque la Cancillería no detalló el contenido de los consensos ni la fecha en que podría formalizarse la prórroga, la comunicación confirma la disposición de Panamá y China de mantener vigente un mecanismo relevante para el comercio marítimo y la competitividad del registro panameño.

El vicecanciller Carlos Arturo Hoyos reafirmó a este diario que la delegación panameña sostuvo las reuniones técnicas previstas y obtuvo resultados favorables.

“La semana pasada el equipo de Panamá estuvo en China y tuvieron las reuniones técnicas que dijimos que se iban a tener y se han llegado a consensos importantes”, afirmó.

Las conversaciones fueron solicitadas por la administración del presidente José Raúl Mulino, luego de que Panamá expresara interés en revisar con las autoridades chinas las inspecciones y detenciones de embarcaciones de bandera panameña en puertos de ese país.

El objetivo de la misión era mantener un intercambio con especialistas en transporte marítimo y conocer los criterios técnicos aplicados durante esos procedimientos. Panamá ha sostenido que las inspecciones deben realizarse de acuerdo con las normas internacionales y con parámetros técnicos.

El pasado 2 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores había informado que la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Transporte de China aceptó la solicitud panameña para realizar la misión. La reunión permitió trasladar el diálogo a un plano especializado y abordar los asuntos pendientes entre ambas partes.

El Acuerdo de Transporte Marítimo fue suscrito después del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y China en 2017. El convenio entró en vigencia en 2018 y otorgó a la marina mercante panameña el trato de nación más favorecida en los puertos chinos.

Ese reconocimiento contempla beneficios como tarifas portuarias preferenciales, procedimientos más ágiles y facilidades para las embarcaciones que operan bajo bandera panameña. El acuerdo también promueve la cooperación en seguridad de la navegación, protección ambiental e intercambio de información técnica.

El instrumento fue firmado inicialmente por un periodo de tres años y renovado en 2021 por cinco años. Ante la proximidad de su vencimiento, el Gobierno panameño planteó la necesidad de avanzar en una nueva prórroga para garantizar la continuidad de sus beneficios.

La renovación tiene importancia para Panamá, que mantiene uno de los registros marítimos más grandes del mundo. China, por su parte, concentra algunos de los puertos de mayor movimiento de carga y representa un mercado estratégico para la navegación internacional.

Las conversaciones se desarrollaron en un escenario de mayor sensibilidad en la relación bilateral, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

A pesar de las diferencias surgidas por ese proceso, ambos gobiernos han mantenido abiertos los canales diplomáticos. El canciller Javier Martínez-Acha sostuvo en mayo una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, en la que planteó la disposición de Panamá de conversar sobre los asuntos de interés común, con respeto a la soberanía, al Estado de derecho y a la independencia de las instituciones nacionales.

El comunicado emitido este 20 de julio confirma que el diálogo técnico continúa y que existe una base de entendimiento para avanzar. Los próximos pasos estarán centrados en completar los trámites de renovación y en conocer los términos que regirán el acuerdo entre Panamá y China.