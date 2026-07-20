  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

El 67% de la electricidad en América Latina ya es renovable, revela la Olacde

Las fuentes renovables impulsaron el 67% de la generación eléctrica en América Latina y el Caribe en abril de 2026.
Las fuentes renovables impulsaron el 67% de la generación eléctrica en América Latina y el Caribe en abril de 2026. DepositPhotos
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 21/07/2026 01:07
La región alcanzó los 164 TWh, con un aumento de 5,1 TWh en energía eólica y 4,6 TWh en gas natural en comparación con el mismo mes del año anterior, lo que refleja una matriz más robusta

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Un total de 164 TWh de electricidad produjo América Latina y el Caribe (ALC) durante abril de 2026, de los cuales el 67% provino de fuentes renovables.

La cifra, revelada en el más reciente informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), no solo confirma la posición de la región con una de las matrices energéticas más limpias del mundo, sino que refleja un crecimiento interanual del 4.5% en la producción eléctrica total.

Este desempeño confirma el predominio estructural de las energías limpias, las cuales han mantenido una participación sólida con niveles de renovabilidad que han oscilado entre el 63% y el 72% en el último año, alcanzando su pico en octubre de 2025 con un 72% (113 TWh) y su punto más bajo en agosto de 2025 con un 63% (101 TWh).

A pesar de que la producción hidroeléctrica sufrió un recorte de 9.4 TWh en comparación con abril de 2025 debido a variaciones climáticas, la matriz regional demostró una notable capacidad de adaptación al absorber esta caída mediante el repunte de la generación eólica (+5.1 TWh), el gas natural (+4.6 TWh) y la bioenergía (+3.3 TWh).

En el desglose por tecnología, la hidroelectricidad se mantuvo a la cabeza con un 44.6% del total, seguida por el gas natural con un 23.2% y la energía eólica con un 12.2%, concentrando entre las tres cerca del 80% de la energía producida, mientras que el porcentaje restante se distribuyó en aportes de biomasa, carbón, nuclear, geotermia, solar y derivados del petróleo.

El liderazgo regional en materia de sostenibilidad estuvo impulsado por 9 de los 27 países miembros de la OLACDE que superaron el promedio regional del 67%: Paraguay alcanzó el 100%, seguido por Uruguay (97%), Costa Rica (92%), Ecuador (92%), Brasil (88%), Colombia (87%), Venezuela (86%), Belice (76%) y Perú (68%).

Para la Olacde, la integración sostenida de renovables con tecnologías de respaldo como el gas natural resulta fundamental para garantizar la seguridad del suministro y enfrentar la variabilidad climática, consolidando un sistema que mantiene producciones mensuales de entre 151 TWh y 171 TWh para sostener el desarrollo económico regional bajo un modelo bajo en emisiones.

VIDEOS
Lo Nuevo