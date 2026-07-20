El 67% de la electricidad en América Latina ya es renovable, revela la Olacde

Un total de 164 TWh de electricidad produjo América Latina y el Caribe (ALC) durante abril de 2026, de los cuales el 67% provino de fuentes renovables.

La cifra, revelada en el más reciente informe de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), no solo confirma la posición de la región con una de las matrices energéticas más limpias del mundo, sino que refleja un crecimiento interanual del 4.5% en la producción eléctrica total.

Este desempeño confirma el predominio estructural de las energías limpias, las cuales han mantenido una participación sólida con niveles de renovabilidad que han oscilado entre el 63% y el 72% en el último año, alcanzando su pico en octubre de 2025 con un 72% (113 TWh) y su punto más bajo en agosto de 2025 con un 63% (101 TWh).

A pesar de que la producción hidroeléctrica sufrió un recorte de 9.4 TWh en comparación con abril de 2025 debido a variaciones climáticas, la matriz regional demostró una notable capacidad de adaptación al absorber esta caída mediante el repunte de la generación eólica (+5.1 TWh), el gas natural (+4.6 TWh) y la bioenergía (+3.3 TWh).

En el desglose por tecnología, la hidroelectricidad se mantuvo a la cabeza con un 44.6% del total, seguida por el gas natural con un 23.2% y la energía eólica con un 12.2%, concentrando entre las tres cerca del 80% de la energía producida, mientras que el porcentaje restante se distribuyó en aportes de biomasa, carbón, nuclear, geotermia, solar y derivados del petróleo.

El liderazgo regional en materia de sostenibilidad estuvo impulsado por 9 de los 27 países miembros de la OLACDE que superaron el promedio regional del 67%: Paraguay alcanzó el 100%, seguido por Uruguay (97%), Costa Rica (92%), Ecuador (92%), Brasil (88%), Colombia (87%), Venezuela (86%), Belice (76%) y Perú (68%).

Para la Olacde, la integración sostenida de renovables con tecnologías de respaldo como el gas natural resulta fundamental para garantizar la seguridad del suministro y enfrentar la variabilidad climática, consolidando un sistema que mantiene producciones mensuales de entre 151 TWh y 171 TWh para sostener el desarrollo económico regional bajo un modelo bajo en emisiones.