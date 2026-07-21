Clima en Panamá: Pronóstico para este martes 21 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronosticó para este martes 21 de julio una jornada caracterizada por aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente durante la tarde y la noche, tanto en la vertiente del Caribe como en la del Pacífico.

En el Caribe, las lluvias estarán presentes desde la madrugada y podrían intensificarse en Colón y la comarca Guna Yala durante las primeras horas del día. Para la tarde se esperan aguaceros en Colón y las serranías de Guna Yala, mientras que desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas se prevén lluvias más fuertes acompañadas de tormentas, condiciones que persistirán hasta la noche.

En la vertiente del Pacífico, las precipitaciones también se registrarán desde la madrugada, con mayor incidencia en áreas marino-costeras. Durante la tarde y la noche se pronostican aguaceros con tormentas de intensidad variable a lo largo de toda la vertiente, con las lluvias más intensas sobre las costas y zonas marítimas del occidente del país.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 30 °C en el Caribe, y entre 29 °C y 32 °C en el Pacífico.

El IMHPA informó además que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles de moderado a muy alto (5 a 10), por lo que recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos.