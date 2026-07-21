Panamá niega el tránsito a una española con orden de captura por presunto terrorismo

<b>Una ciudadana española </b>con una notificación roja de la<b><a href="/tag/-/meta/interpol-organizacion-internacional-de-policia-criminal"> Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)</a></b> fue interceptada por las autoridades panameñas mientras realizaba una conexión aérea en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.<a href="/tag/-/meta/snm-servicio-nacional-de-migracion">El Servicio Nacional de Migración (SNM)</a> informó que la alerta se activó durante los controles de rutina aplicados a pasajeros en tránsito. Tras verificar la información con la oficina de INTERPOL en Panamá, <b>se confirmó que la mujer era requerida por las autoridades de Lituania</b>, que la investigan por su <b>presunta participación en la creación de grupos destinados a cometer actos terroristas.</b>La pasajera viajaba desde <b>Estambul, Turquía, y tenía previsto continuar su recorrido hacia La Habana, Cuba</b>. Sin embargo, luego de corroborarse la vigencia de la orden internacional de captura, emitida en abril de 2025, <b>las autoridades migratorias impidieron que continuara su tránsito por territorio panameño.</b>Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para que se desarrollaran los procedimientos legales correspondientes, de acuerdo con los mecanismos de cooperación internacional vigentes.El Servicio Nacional de Migración destacó que mantiene una <b>coordinación permanente con organismos internacionales de seguridad </b>para verificar alertas sobre personas requeridas por la justicia y evitar que Panamá sea utilizada como punto de tránsito por individuos vinculados a delitos de alto impacto.La entidad señaló que los controles migratorios implementados en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos forman parte de las medidas destinadas a fortalecer la seguridad nacional y cumplir con los compromisos de cooperación internacional en materia de persecución del delito.