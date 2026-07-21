Panamá niega el tránsito a una española con orden de captura por presunto terrorismo

Una ciudadana española con una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) fue interceptada por las autoridades panameñas mientras realizaba una conexión aérea en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El Servicio Nacional de Migración (SNM) informó que la alerta se activó durante los controles de rutina aplicados a pasajeros en tránsito. Tras verificar la información con la oficina de INTERPOL en Panamá, se confirmó que la mujer era requerida por las autoridades de Lituania, que la investigan por su presunta participación en la creación de grupos destinados a cometer actos terroristas.

La pasajera viajaba desde Estambul, Turquía, y tenía previsto continuar su recorrido hacia La Habana, Cuba. Sin embargo, luego de corroborarse la vigencia de la orden internacional de captura, emitida en abril de 2025, las autoridades migratorias impidieron que continuara su tránsito por territorio panameño.

Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición de las autoridades competentes para que se desarrollaran los procedimientos legales correspondientes, de acuerdo con los mecanismos de cooperación internacional vigentes.

El Servicio Nacional de Migración destacó que mantiene una coordinación permanente con organismos internacionales de seguridad para verificar alertas sobre personas requeridas por la justicia y evitar que Panamá sea utilizada como punto de tránsito por individuos vinculados a delitos de alto impacto.

La entidad señaló que los controles migratorios implementados en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos forman parte de las medidas destinadas a fortalecer la seguridad nacional y cumplir con los compromisos de cooperación internacional en materia de persecución del delito.