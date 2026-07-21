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Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo de este 22 de julio de 2026, según la IA

Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 19 de julio de 2026
Números de la Pirámide de la Suerte basados en el sorteo del 19 de julio de 2026 Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/07/2026 10:39
Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del pasado sorteo del domingo 19 de julio de 2026.

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La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizará este miércoles 22 de julio una nueva edición del Sorteo Miercolito, uno de los más esperados por los panameños que cada semana prueban su suerte con la esperanza de ganar importantes premios.

Como es tradición, miles de jugadores participarán en el sorteo con la ilusión de llevarse el “chen chen” que ofrece la Lotería Nacional. El evento se desarrollará conforme al calendario oficial de la entidad y dará a conocer los números ganadores del primer, segundo y tercer premio.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia de este 22 de julio:

6

5

9

Estas son las combinaciones ganadoras para este sorteo miercolito:

28 – 91 – 56 – 79 – 62

Aquí te compartimos los números ganadores del sorteo dominical del 19 de julio:

Primer Premio: 5628

Letras: ABCC

Serie: 25

Folio: 10

Segundo Premio: 2506

Tercer Premio: 7919

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