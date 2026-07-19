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Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 19 de julio de 2026

Lotería Nacional de Panamá
Lotería Nacional de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 19/07/2026 15:01
El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

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La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 19 de julio de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo de este 19 de julio:

Primer Premio: 5628

Letras: ABCC

Serie: 25

Folio: 10

Segundo Premio: 2506

Tercer Premio: 7919

¿Qué es el sorteo dominical y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

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