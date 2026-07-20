La selección de España llega a Madrid tras conquistar el Mundial 2026

La selección española regresó este lunes a Madrid para celebrar la conquista de su segundo título mundial, conseguido tras imponerse a Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en Estados Unidos.

El equipo aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un avión de Iberia, y fueron recibidos por aficionados que aguardaban desde temprano en la Terminal 4 para dar la bienvenida a los nuevos campeones del mundo

Según informó el medio El País, la agenda de celebraciones contempla una recepción con la Casa Real y posteriormente un encuentro en el Palacio de La Moncloa con las autoridades del Gobierno español. Más tarde, el plantel recorrerá las principales calles de Madrid en un autobús descubierto antes de concluir los festejos en la plaza de Cibeles.

Las autoridades esperan la asistencia de más de 60.000 personas, que acompañarán a la selección en la celebración de un título que la consagra nuevamente como campeona del mundo.