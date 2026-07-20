La selección de España llega a Madrid tras conquistar el Mundial 2026

La selección española regresó este lunes a Madrid para celebrar la <b>conquista de su segundo título mundial</b>, conseguido tras imponerse a Argentina en la final del Mundial 2026 disputada en Estados Unidos. El equipo aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a bordo de un avión de Iberia, y fueron recibidos por aficionados que aguardaban desde temprano en la Terminal 4 para dar la bienvenida a los nuevos campeones del mundoSegún informó el medio El País, la agenda de celebraciones contempla una recepción con la <b>Casa Real</b> y posteriormente un encuentro en el <b>Palacio de La Moncloa</b> con las autoridades del Gobierno español. Más tarde, el plantel recorrerá las principales calles de Madrid en un autobús descubierto antes de concluir los festejos en la plaza de <b>Cibeles</b>.Las autoridades esperan la asistencia de <b>más de 60.000 personas</b>, que acompañarán a la selección en la celebración de un título que la consagra nuevamente como campeona del mundo.