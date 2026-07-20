  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Diputados logran consenso en las 15 Comisiones de la Asamblea

Reunión de las diferentes bancadas.
Reunión de las diferentes bancadas. Luis García | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/07/2026 16:43
La tarde de este lunes 20 de julio se lleva a cabo una reunión entre los líderes de las distintas bancadas legislativas para, entre otras cosas

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Los diputados de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional (AN) lograron este lunes 20 de julio un consenso para conformar las 15 Comisiones.

”Si hay consenso en las 15 comisiones. Ya todas las bancadas estamos en consenso y vamos a presentarlo. Nos vamos a dirigir al pleno para hacer el procedimiento legal como se debe”, reveló la presidenta de la AN, Shirley Castañeda.

Las declaraciones de Castañeda se dan luego de sostener en la tarde de este lunes una reunión entre los líderes de las distintas bancadas legislativas para, entre otras cosas, determinar la composición de las comisiones permanentes.

La reunión, celebrada en la presidencia de la Asamblea, inició alrededor de las 2:00 de la tarde. Ingresaron los distintos jefes y subjefes de bancada.

Castañeda informó que espera que esta semana se instale la junta directiva de todas las comisiones.

Reveló que durante las reuniones no hubo trabas en las negociones, ya que los diputados lograron un consenso en todas las conformaciones.

”Todas tenían consenso y no hubo problemas con ninguna comisión, incluyendo la de presupuesto, credenciales y gobierno”, señaló la presidenta de la AN.

Castañeda comentó que todas las bancadas llegaron a un acuerdo ante la necesidad de avanzar en los trabajos legislativos de las diferentes iniciativas que necesitan discusión.

VIDEOS
Lo Nuevo