Diputados logran consenso en las 15 Comisiones de la Asamblea

Los diputados de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional (AN) lograron este lunes 20 de julio un consenso para conformar las 15 Comisiones.

”Si hay consenso en las 15 comisiones. Ya todas las bancadas estamos en consenso y vamos a presentarlo. Nos vamos a dirigir al pleno para hacer el procedimiento legal como se debe”, reveló la presidenta de la AN, Shirley Castañeda.

Las declaraciones de Castañeda se dan luego de sostener en la tarde de este lunes una reunión entre los líderes de las distintas bancadas legislativas para, entre otras cosas, determinar la composición de las comisiones permanentes.

La reunión, celebrada en la presidencia de la Asamblea, inició alrededor de las 2:00 de la tarde. Ingresaron los distintos jefes y subjefes de bancada.