Diputados logran consenso en las 15 Comisiones de la Asamblea

Castañeda informó que espera que esta semana se instale la junta directiva de todas las comisiones. Reveló que durante las reuniones no hubo trabas en las negociones, ya que los diputados lograron un consenso en todas las conformaciones. <i><b>'Todas tenían consenso y no hubo problemas con ninguna comisión, incluyendo la de presupuesto, credenciales y gobierno'</b></i>, señaló la presidenta de la AN.Castañeda comentó que todas las bancadas llegaron a un acuerdo ante la necesidad de avanzar en los trabajos legislativos de las diferentes iniciativas que necesitan discusión.