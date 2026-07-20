Panamá e India avanzan en acuerdo para fortalecer cooperación marítima

Panamá e India avanzaron este lunes en las conversaciones para negociar un Acuerdo de Transporte Marítimo y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Marítima, durante una reunión celebrada en Nueva Delhi entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el director general de Transporte Marítimo de India, Shyam Jagannathan.

Panamá e India avanzaron este lunes en las conversaciones para negociar un Acuerdo de Transporte Marítimo y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Marítima, durante una reunión celebrada en Nueva Delhi entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez, y el director general de Transporte Marítimo de India, Shyam Jagannathan.

Las partes también discutieron mecanismos de cooperación técnica en inspecciones marítimas, auditorías, control por el Estado rector del puerto e intercambio de mejores prácticas regulatorias, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional.

En materia de formación, ambos gobiernos plantearon desarrollar programas de intercambio entre academias marítimas, becas para marinos, capacitación de inspectores y seminarios especializados sobre nuevas regulaciones internacionales.

La agenda incluyó además temas relacionados con digitalización del sector marítimo, certificados electrónicos, inteligencia artificial, blockchain, ventanillas únicas marítimas y puertos inteligentes.

En el ámbito ambiental, Panamá e India manifestaron su interés en intercambiar experiencias sobre combustibles alternativos, eficiencia energética y corredores marítimos verdes para contribuir al proceso de descarbonización del transporte marítimo.

Durante la reunión, el canciller panameño invitó a empresas e inversionistas indios a participar en futuros proyectos de infraestructura portuaria y logística en Panamá, incluidas futuras concesiones en ambos océanos y nuevas áreas de desarrollo en Isla Margarita.

Las autoridades también propusieron crear un diálogo marítimo permanente entre ambos países mediante un grupo técnico de trabajo, consultas anuales y un futuro Foro Marítimo Panamá-India.