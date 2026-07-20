Conforman comisiones permanentes en el pleno de la Asamblea Nacional

Humo blanco en la Asamblea Nacional. Este lunes 20 de julio, luego de 19 de días de iniciar el período de sesiones ordinarias en el Legislativo, las distintas bancadas logran consenso y proceden a la conformación de las comisiones permanentes.

Las comisiones quedan compuestas de la siguiente manera.

Comisión de Presupuesto: Nelson Jackson, Rogelio Revello, Sergio Gálvez, Eduardo Vásquez, Carlos Afú, Javier Sucre, Benicio Robinson, Jaime Vargas, Isaac Mosquera, Ariana Coba, Ricardo Vigil, José Pérez Barboni, Luis Duke, Yamireliz Chong y Jonathan Vega.

Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales: Dana Castañeda, James Acosta, Yesica Romero, Eliécer Castrellón, Francisco Brea, Benicio Robinson, Raphael Buchanan, Patsy Lee y Augusto Palacios.

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales: Alain Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Osman Gómez, Ariana Coba, Julio de la Guardia, Benicio Robinson, Raphael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.

Comisión de Educación, Cultura y Deporte: Lilia Batista, Yuzaida Marín, Gertrudis Rodríguez, Patsy Lee, Jairo Salazar, Dana Castañeda, Betserai Richards, Jorge Bloise y Paulette Thomas.

Comisión de Comercio y Asuntos Económicos: Jamis Acosta, Ariel Vallarino, Néstor Guardia, Julio de la Guardia, José Luis Varela, Crispiano Adames, José Pérez Barboni, Jorge González y Yamireliz Chong.

Comisión de Economía y Finanzas: Víctor Castillo, Omar Ortega, Isaac Mosquera, Carlos Saldaña, Manuel Cohen, Raphael Buchanan, Raúl Pineda, Eduardo Gaitán, Francisco Brea.

Comisión de Comunicación y Transporte: Rogelio Revello, Omar Ortega, Osman Gómez, Medín Jiménez, Benicio Robinson, Néstor Guardia, Didiano Pinilla, Luis Duke y Augusto Palacios.

Comisión de Asuntos Indígenas: Gertrudis Rodríguez, Flor Brenes, Nixson Andrade, Roberto Archibold, Jorge Bloise, Manuel Cheng, Eduardo Gaitán, Alain Cedeño y Sergio Galvez.

Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales: Alain Cedeño, Luis Eduardo Camacho, Osman Gómez, Ariana Coba, Julio de la Guardia, Benicio Robinson, Raphael Buchanan, Alexandra Brenes y Walkiria Chandler.

Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social: Luis Eduardo Camacho, Ronald De Gracia, Carlos Afú, Edwin Vergara, Crispiano Adames, Arquesio Arias, Betserai Richards, Janine Prado y Roberto Zúñiga.

Comisión de Asuntos Agropecuarios: Tomás Benavides, Orlando Carrasquilla, Raúl Pineda, Marcos Castillero, Edwin Vergara, Eliécer Castrellón, Dana Castañeda, Janine Prado y Jonathan Vega.

Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia: Flor Brenes, Ricardo Vigil, Didiano Pinilla, Alexandra Brenes, Paulette Thomas, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Yusaida Marín.

Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo: Orlando Carrasquilla, Arquesio Arias, Javier Sucre, Roberto Archibold, Yarelis Rodríguez, Lenín Ulate, Shirley Castañedas, Ronald de Gracia y Ernesto Cedeño.

Comisión de Relaciones Exteriores: Ariel Vallarino, Manuel Cohen, Medín Jiménez, Raphael Buchanan, Joan Guevara, Walkiria Chandler, Roberto Zúñiga, Jamis Acosta y José Luis Varela.

Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal: Ariel Vallarino, Didiano Pinilla, Manuel Cheng, Neftalí Zamora, Manuel Samaniego, Marcos Castillero, Grace Hernández, Miguel Campos y Lenín Ulate.

Comisión de Asuntos Municipales: Alain Cedeño, Sergio Gálvez, Nixson Andrade, Jairo Salazar, Jorge Herrera, Yesica Romero, Grace Hernández, Miguel Campos y Yarelis Rodríguez.