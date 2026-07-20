Acodeco impone casi $100 mil en multas por faltas a la ley de bolsas reutilizables, en 8 años

Por incumplimientos relacionados con la Ley de Bolsas Reutilizables (Ley 1 de 2018), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha impuesto 397 sanciones en primera instancia, sumando un monto total de $99,835.00 entre 2019 y junio de 2026.

El informe de fiscalización revela que la infracción más recurrente ha sido la falta del certificado de conformidad exigido por la norma, con 321 casos. Le siguen 47 sanciones por no declarar el costo de las bolsas, 22 por venderlas a un precio superior al costo registrado y 7 por no mantener visible el precio de venta al público.

Reglas claras sobre el cobro y la publicidad

Ante este panorama de fiscalización en comercios, la Acodeco aclaró que la legislación no prohíbe que las bolsas reutilizables lleven logotipos, marcas o publicidad del establecimiento. Sin embargo, precisó que la inclusión de imagen comercial no exime a los agentes económicos de sus obligaciones legales.

La entidad recordó que, si el comercio decide cobrar por las bolsas reutilizables, debe hacerlo estrictamente a precio de costo. Para garantizar esto, los establecimientos tienen la obligación de presentar anualmente una declaración del costo de adquisición ante la Acodeco, parámetro que utiliza la institución durante sus operativos en supermercados, almacenes y farmacias.

La norma busca reducir el uso de plástico de un solo uso y promover el consumo responsable. Por ello, la Acodeco instó a los consumidores a conservar sus comprobantes de compra y denunciar cualquier inconsistencia si detectan que el precio cobrado supera el costo declarado o si se vulnera la normativa.