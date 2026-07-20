Shakira felicita a España por su triunfo: ‘Ustedes me dan suerte a mí’

Tras la histórica coronación de la Selección Española de Fútbol en el Mundial 2026, las reacciones del mundo del entretenimiento y del deporte no se han hecho esperar.

Una de las felicitaciones más destacadas y comentadas en redes sociales ha sido la de la cantante colombiana Shakira, quien dedicó unas emotivas palabras al combinado ibérico para reconocer su desempeño a lo largo del torneo.

La intérprete no escatimó en elogios para el plantel y destacó el trabajo colectivo como la clave principal del éxito del equipo.

“Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido. Han sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y corazón”, expresó la artista.