Shakira felicita a España por su triunfo: ‘Ustedes me dan suerte a mí’

La cantante también dejó ver su deseo de haber acompañado a la delegación en los festejos presenciales, señalando la alegría que le produce ver el impacto del campeonato en el país. <i><b>'Qué alegría poder vivir esto con ustedes, qué ganas de estar allí para celebrar con ustedes, por todo lo alto',</b></i> añadió.Asimismo, abordó entre risas los comentarios de fanáticos y medios de comunicación que la han calificado como una suerte de 'amuleto' para el equipo durante el certamen global.<i><b>'Bueno, todos me dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí. Los quiero mucho y espero verlos pronto',</b></i> concluyó la barranquillera.