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Farándula

Shakira felicita a España por su triunfo: ‘Ustedes me dan suerte a mí’

La cantante colombiana Shakira.
La cantante colombiana Shakira. RTVE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/07/2026 17:53
La intérprete no escatimó en elogios para el plantel y destacó el trabajo colectivo como la clave principal del éxito del equipo

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Tras la histórica coronación de la Selección Española de Fútbol en el Mundial 2026, las reacciones del mundo del entretenimiento y del deporte no se han hecho esperar.

Una de las felicitaciones más destacadas y comentadas en redes sociales ha sido la de la cantante colombiana Shakira, quien dedicó unas emotivas palabras al combinado ibérico para reconocer su desempeño a lo largo del torneo.

La intérprete no escatimó en elogios para el plantel y destacó el trabajo colectivo como la clave principal del éxito del equipo.

“Quiero felicitar a La Roja y a España por este triunfo tan merecido. Han sido un equipo que realmente le ha demostrado al mundo lo que es trabajar en cooperación, lo que es tener una sola mente y corazón”, expresó la artista.

Celebración a la distancia

La cantante también dejó ver su deseo de haber acompañado a la delegación en los festejos presenciales, señalando la alegría que le produce ver el impacto del campeonato en el país.

“Qué alegría poder vivir esto con ustedes, qué ganas de estar allí para celebrar con ustedes, por todo lo alto”, añadió.

Asimismo, abordó entre risas los comentarios de fanáticos y medios de comunicación que la han calificado como una suerte de “amuleto” para el equipo durante el certamen global.

“Bueno, todos me dicen que soy el talismán de España, pero la verdad es que España me da suerte a mí. Los quiero mucho y espero verlos pronto”, concluyó la barranquillera.

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