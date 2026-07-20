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Fútbol

Panamá cae al puesto 44 del Ranking FIFA tras el Mundial 2026

La selección panameña continúa como la mejor ubicada de Centroamérica.
La selección panameña continúa como la mejor ubicada de Centroamérica. Cedida | Fepafut
Por
Mileika Lasso
  • 20/07/2026 18:52
La Selección de Panamá bajó del puesto 34 al 44 del Ranking FIFA tras el Mundial, aunque se mantiene como la mejor selección de Centroamérica

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La selección de Panamá descendió diez posiciones en la actualización del Ranking Mundial de la FIFA publicada este 20 de julio, al pasar del puesto 34 al 44 después de su participación en la Copa del Mundo.

La clasificación refleja además que Panamá registró la mayor pérdida de puntos entre todas las selecciones evaluadas en esta actualización, con una reducción de 60,74 unidades, lo que la dejó con 1.478,41 puntos.

El descenso representa uno de los movimientos más relevantes del nuevo listado, aunque no fue la mayor caída en posiciones. Ese registro correspondió a Túnez, que retrocedió doce lugares.

Pese al retroceso, Panamá continúa como la selección mejor ubicada de Centroamérica.

Centroamérica mantiene a Panamá como su mejor selección

En la región, Costa Rica aparece en el puesto 51 y Honduras ocupa la casilla 66.

Más atrás figuran Guatemala (97), El Salvador (100), Nicaragua (131) y Belice (180), lo que mantiene a Panamá como el referente centroamericano en la clasificación mundial de la FIFA.

España lidera el Ranking FIFA

La actualización también dejó un cambio en la cima del fútbol mundial. España ascendió al primer lugar del ranking tras conquistar el Mundial y desplazó a Argentina al segundo puesto.

Francia conservó la tercera posición, seguida por Inglaterra y Brasil, mientras que Marruecos alcanzó el sexto lugar, la mejor clasificación de su historia.

La próxima actualización oficial del Ranking FIFA está prevista para el 7 de octubre de 2026.

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