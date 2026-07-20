Panamá cae al puesto 44 del Ranking FIFA tras el Mundial 2026

La <a href="/tag/-/meta/seleccion-panama">selección de Panamá</a> descendió diez posiciones en la actualización del <a href="/tag/-/meta/fifa">Ranking Mundial de la FIFA</a> publicada este 20 de julio, al pasar del puesto <b>34</b> al<b> 44</b> después de su participación en la <a href="/tag/-/meta/copa-del-mundo">Copa del Mundo</a>.La clasificación refleja además que Panamá registró la mayor pérdida de puntos entre todas las selecciones evaluadas en esta actualización, con una reducción de <b>60,74</b> unidades, lo que la dejó con <b>1.478,41 puntos</b>.El descenso representa uno de los movimientos más relevantes del nuevo listado, aunque no fue la mayor caída en posiciones. Ese registro correspondió a <b>Túnez</b>, que retrocedió <b>doce lugares</b>.Pese al retroceso, Panamá continúa como la selección mejor ubicada de Centroamérica.