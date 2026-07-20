Panamá cae al puesto 44 del Ranking FIFA tras el Mundial 2026

La selección de Panamá descendió diez posiciones en la actualización del Ranking Mundial de la FIFA publicada este 20 de julio, al pasar del puesto 34 al 44 después de su participación en la Copa del Mundo.

La clasificación refleja además que Panamá registró la mayor pérdida de puntos entre todas las selecciones evaluadas en esta actualización, con una reducción de 60,74 unidades, lo que la dejó con 1.478,41 puntos.

El descenso representa uno de los movimientos más relevantes del nuevo listado, aunque no fue la mayor caída en posiciones. Ese registro correspondió a Túnez, que retrocedió doce lugares.

Pese al retroceso, Panamá continúa como la selección mejor ubicada de Centroamérica.