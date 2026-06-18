Panamá pierde seis posiciones en el ‘ranking’ FIFA tras su derrota ante Ghana

La selección de Panamá sufrió un descenso en la más reciente actualización del ranking FIFA luego de caer por la mínima diferencia ante Ghana en su debut en la Copa del Mundo 2026.

Antes del encuentro, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen ocupaba la posición número 34 de la clasificación mundial. Sin embargo, la derrota frente al combinado africano provocó una pérdida de puntos que llevó a la escuadra nacional hasta el puesto 40 del escalafón internacional.

El resultado representa un retroceso de seis posiciones para Panamá, que llegaba al torneo con una de las mejores ubicaciones de su historia reciente, producto de sus destacadas actuaciones en competiciones regionales y partidos de clasificación.