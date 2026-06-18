Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Panamá pierde seis posiciones en el ‘ranking’ FIFA tras su derrota ante Ghana

La selección panameña desciende al puesto 40 tras tropiezo frente a Ghana
La selección panameña desciende al puesto 40 tras tropiezo frente a Ghana Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 18/06/2026 16:08
La derrota por 1-0 frente a Ghana en la Copa del Mundo 2026 provocó que la selección de Panamá descendiera seis posiciones en la clasificación de la FIFA, pasando del puesto 34 al 40.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La selección de Panamá sufrió un descenso en la más reciente actualización del ranking FIFA luego de caer por la mínima diferencia ante Ghana en su debut en la Copa del Mundo 2026.

Antes del encuentro, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen ocupaba la posición número 34 de la clasificación mundial. Sin embargo, la derrota frente al combinado africano provocó una pérdida de puntos que llevó a la escuadra nacional hasta el puesto 40 del escalafón internacional.

El resultado representa un retroceso de seis posiciones para Panamá, que llegaba al torneo con una de las mejores ubicaciones de su historia reciente, producto de sus destacadas actuaciones en competiciones regionales y partidos de clasificación.

A pesar del descenso, la selección panameña mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del Mundial. El equipo aún tiene compromisos importantes por disputar en el Grupo L, donde buscará sumar puntos y mejorar tanto su desempeño en el torneo como su posición en la clasificación internacional.

La caída en el ranking refleja el peso que tienen los partidos de la Copa del Mundo dentro del sistema de puntuación de la FIFA, donde cada resultado puede generar movimientos significativos entre las selecciones participantes.

Ahora, Panamá deberá enfocarse en sus próximos encuentros con la misión de recuperarse de este primer tropiezo, volver a la senda de la victoria y recortar la distancia que la separa de las principales selecciones del continente y del mundo.

VIDEOS
Lo Nuevo