Virus sincitial: la amenaza silenciosa que pone en riesgo a los más pequeños

El aumento de los casos graves por virus respiratorio sincitial (VRS) mantiene en alerta a las autoridades sanitarias panameñas, que reforzaron el llamado a la vacunación durante el embarazo luego de que, en lo que va de 2026, se registraran 13 defunciones asociadas a este virus, la mayoría en menores de cinco años.El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el VRS continúa por encima del umbral de alerta epidemiológica, lo que significa que su circulación supera los niveles esperados para esta época del año y mantiene una elevada presión sobre los servicios pediátricos del país.La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que el incremento de casos coincide con la temporada lluviosa y con una alta circulación de otros virus respiratorios, entre ellos la influenza.'Estas defunciones han coincidido con la mayor positividad de influenza y una alta positividad del virus respiratorio sincitial, lo que ha generado más hospitalizaciones, aunado a la temporada lluviosa', indicó.Uno de los principales indicadores de la situación se observa en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, donde cerca del 45 % de las hospitalizaciones respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos corresponde a pacientes diagnosticados con virus respiratorio sincitial.Las autoridades sanitarias señalaron que la población más vulnerable continúa siendo los recién nacidos, lactantes y niños menores de dos años.Según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Panamá acumula 13 defunciones relacionadas con el VRS durante 2026. Doce corresponden a menores de cinco años y una a un adulto mayor de 65 años.Entre los fallecidos, ocho tenían menos de dos años, incluyendo un bebé de apenas 42 días de nacido. Dos de las muertes ocurrieron en menores de seis meses, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas.