Virus sincitial: la amenaza silenciosa que pone en riesgo a los más pequeños

El aumento de los casos graves por virus respiratorio sincitial (VRS) mantiene en alerta a las autoridades sanitarias panameñas, que reforzaron el llamado a la vacunación durante el embarazo luego de que, en lo que va de 2026, se registraran 13 defunciones asociadas a este virus, la mayoría en menores de cinco años. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el VRS continúa por encima del umbral de alerta epidemiológica, lo que significa que su circulación supera los niveles esperados para esta época del año y mantiene una elevada presión sobre los servicios pediátricos del país. La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, explicó que el incremento de casos coincide con la temporada lluviosa y con una alta circulación de otros virus respiratorios, entre ellos la influenza. “Estas defunciones han coincidido con la mayor positividad de influenza y una alta positividad del virus respiratorio sincitial, lo que ha generado más hospitalizaciones, aunado a la temporada lluviosa”, indicó. Uno de los principales indicadores de la situación se observa en el Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel, donde cerca del 45 % de las hospitalizaciones respiratorias en la Unidad de Cuidados Intensivos corresponde a pacientes diagnosticados con virus respiratorio sincitial. Las autoridades sanitarias señalaron que la población más vulnerable continúa siendo los recién nacidos, lactantes y niños menores de dos años. Según el más reciente informe del Departamento de Epidemiología del Minsa, Panamá acumula 13 defunciones relacionadas con el VRS durante 2026. Doce corresponden a menores de cinco años y una a un adulto mayor de 65 años. Entre los fallecidos, ocho tenían menos de dos años, incluyendo un bebé de apenas 42 días de nacido. Dos de las muertes ocurrieron en menores de seis meses, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones severas.

Nuevo tratamiento comenzará a aplicarse en agosto

Como parte del fortalecimiento de la estrategia nacional frente al virus, el Ministerio de Salud anunció que a finales de agosto iniciará la aplicación progresiva del anticuerpo monoclonal contra el VRS en las maternidades de la red pública. La medida estará dirigida a los recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna contra el virus respiratorio sincitial durante el embarazo y comenzará una vez concluyan las capacitaciones al personal de salud y los procesos logísticos y administrativos necesarios para su implementación. El jefe nacional de la Sección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia del Minsa, Edgardo Ureña, explicó que el tratamiento será administrado al momento del nacimiento, junto con el esquema inicial de inmunización neonatal, que incluye las vacunas contra la hepatitis B y la BCG. De acuerdo con la entidad, esta incorporación forma parte de la Estrategia Mixta frente al Virus Respiratorio Sincitial, implementada desde 2025 con la introducción de la vacuna materna para mujeres embarazadas entre las semanas 30 y 36 de gestación. El plan contempla tres componentes principales: la vacunación de las gestantes para transferir anticuerpos al bebé antes del nacimiento; la aplicación del anticuerpo monoclonal a los recién nacidos que no cuenten con esa protección; y el fortalecimiento de medidas preventivas como la lactancia materna, la higiene del hogar y la identificación temprana de signos de alarma. Como parte de esta nueva etapa, el Minsa elaboró la Guía de Atención Integral del Virus Respiratorio Sincitial y los Lineamientos Nacionales para la Implementación del Anticuerpo Monoclonal, documentos que servirán de referencia para el personal sanitario durante la implementación del programa. El anuncio ocurre luego de que varias sociedades médicas solicitaran acelerar la disponibilidad de este tratamiento preventivo ante el incremento de casos graves y las muertes registradas durante el año.

Un virus frecuente, pero potencialmente grave

El virus respiratorio sincitial es una infección respiratoria común que afecta a personas de todas las edades. Aunque en la mayoría de los casos produce síntomas similares a los de un resfriado, puede evolucionar hacia bronquiolitis o neumonía, especialmente en recién nacidos y bebés menores de dos años, niños prematuros, personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, adultos mayores y pacientes con sistemas inmunológicos debilitados. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), prácticamente todos los niños contraen este virus antes de cumplir los dos años. Su transmisión ocurre mediante gotículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, el contacto cercano con personas infectadas o el contacto con superficies contaminadas seguido de tocarse la nariz, los ojos o la boca. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la congestión nasal, tos, estornudos, fiebre, disminución del apetito, sibilancias (silbidos al respirar) e irritabilidad, especialmente en los bebés. Las personas infectadas suelen transmitir el virus entre tres y ocho días, aunque en bebés y personas inmunosuprimidas el periodo de contagio puede prolongarse por varias semanas.

Minsa insiste en la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a las mujeres embarazadas que cumplan con los criterios establecidos para recibir la vacuna contra el VRS entre las semanas 30 y 36 de gestación, ya que esta constituye la principal herramienta para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida. Asimismo, recomendaron mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, evitar el contacto de los bebés con personas que presenten síntomas respiratorios, ventilar los espacios cerrados y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier signo de alarma. El Ministerio recordó que, aunque no existe un tratamiento específico para eliminar el virus, la atención médica oportuna puede reducir significativamente el riesgo de complicaciones graves, especialmente en los niños más pequeños.

Acuda de inmediato a un centro de salud si el menor presenta:

Aleteo nasal

Respiración rápida o acelerada

Hundimiento de las costillas al respirar

Rechazo del alimento o dificultad para alimentarse

Somnolencia excesiva o decaimiento

Coloración azulada en labios o piel

Signos de deshidratación