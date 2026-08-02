Panamá admite retrasos en trazabilidad pesquera y evaluación de la UE se aplaza hasta 2027

El sistema digital permitirá reportar y controlar todas las capturas de manera automatizada, cerrando el círculo de exigencias que la UE ha planteado para garantizar transparencia y sostenibilidad en la actividad pesquera. Con ello, Panamá busca demostrar que cuenta con mecanismos efectivos para combatir la pesca ilegal y asegurar la trazabilidad de los productos que llegan a los mercados internacionales.Para respaldar este esfuerzo, la ARAP obtuvo recientemente un crédito extrajudicial por $3.9 millones, destinado a cumplir compromisos operativos y a invertir en equipamiento. Con estos fondos se completará la flota de cinco patrulleras dedicadas a la vigilancia marítima, además de la adquisición de tecnología que fortalecerá el sistema de monitoreo.Carrasquilla destacó que la estrategia contra la pesca ilegal es integral y se ha reforzado en varios frentes. En 2026, dijo, se incorporaron 40 nuevos inspectores de pesca, distribuidos en todo el país, y se inauguró el centro de monitoreo de Vacamonte, que opera las 24 horas del día supervisando las embarcaciones en aguas nacionales. Asimismo, aseguró que se creó una unidad de inspección en plantas procesadoras y se implementó el control de todas las descargas pesqueras con presencia de la ARAP, garantizando que las capturas provengan de embarcaciones autorizadas y artes de pesca regulados.El administrador subrayó que estas medidas buscan cerrar espacios a la pesca ilegal y cumplir con los estándares internacionales. 'Todo ese paquete permite cerrar los espacios a la pesca ilegal. Una vez culminemos el sistema de trazabilidad, estaremos listos para recibir la auditoría de la UE', afirmó.