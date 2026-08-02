Reducción del desempleo, la proyección que se debate ante la necesidad más apremiante

Mientras que el gobierno prometió bajar la cifra de desempleo a un dígito en el primer semestre, las estadísticas de los contratos en la Contraloría reflejan que solo el 23% son indefinidos, por lo que se debate la calidad del empleo y la veracidad de la proyección oficial.

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República (CGR), reflejan que de enero a mayo se registraron 141,595 contratos, pero el grueso de estos, el 77% corresponde a contratos definidos y por obra determinada, mientras que solo 32,627 son permanentes.

En tanto, de enero a mayo del 2024 de 115,307 contratos, un 75% eran definidos y por obras específicas y el 25% indefinidos.

La estadística plantea la inquietud de la calidad de empleo que se está generando, cuando el desempleo tiene una tasa de 10.4%, según la última estadística publicada por el INEC.

“El tema del desempleo sigue siendo una preocupación importante para todos los panameños. Una gran parte del empleo que se está dando son precarios e informales que van con la tendencia de ser ocupaciones por necesidad”, señaló el economista Luis Alberto Moran.

A pesar de que la economía está creciendo a un ritmo de 4% para este año, el empleo no se logra recuperar, resaltó Morán.

Sin embargo, el mandatario José Raúl Mulino indicó que había bajado un punto porcentual y se respaldó en los planteamientos del Ministerio de Trabajo, datos que se espera sean oficializados pronto por el INEC.

Las cifras divulgadas por el Gobierno indicaron que las contrataciones habían aumentado en 22% para el primer semestre, lo que representa 174,383 contratos nuevos, dijo la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

De esta cifra de Muñoz, 41 mil serían indefinidos, un repunte considerable si se estima que en los últimos cinco años, de enero a mayo, el promedio de estas contrataciones permanentes entre los años 2022 y 2026 ha sido 29,250.

Las encuestas reflejan que los panameños no encuentran empleo y los que consiguen son con salarios bajos en comparación al costo de la vida, recordó Morán, por lo que se mantiene la expectativa a la proyección del Ejecutivo.

Se está contratando a la gente por dos o cuatro meses y se les vuelve a contratar. Lo más importante es lograr los contratos indefinidos, explicó Rolando Gordón, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.

“Lo que hay que preguntar es si se va a bajar la tasa de desempleo, la tasa subió el año pasado porque la gente que entra al mercado laboral es mayor a la cantidad de empleos creados”, se preguntó Gordón.

Sí se puede llegar a la meta de los 80 mil empleos a fin de año con los esfuerzos que se hacen desde el gobierno y del sector privado, añadió el docente.

No obstante, la creación de esos empleos no bajará la tasa porque es insuficiente si se considera a la cantidad de egresados anuales y profesionales buscando un trabajo.

Por otro lado, un factor importante en la generación de empleos es el sector agropecuario. Aunque el aporte al Producto Interno Bruto (PIB) ronde el 2%, esta es la principal actividad generadora de empleo desde el Puente de Las Américas en la ciudad de Panamá hacia el interior del país.

Se estima que la actividad agropecuaria tiene mejores indicadores en cuanto a sacrificio de ganado bovino, con un incremento de un 10%, pero los empleos del primer semestre serían un asunto coyuntural, explicó Samuel Vernaza, presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios de Panamá.

Esto se debe, comentó Vernaza, al fenómeno de El Niño que por la sequía se practica la venta de animales o vaciado de potreros, aunado a que por los perjuicios del gusano barrenador se ha estado contratando personal para el trabajo en las fincas.

“No sé de dónde sacan esa cifra, pero si fuera verdad, no se siente en la sociedad, la crisis del empleo en la población es muy fuerte”, estimó Nelva Reyes, dirigente sindical.

En la provincia de Bocas del Toro, recordó Reyes, se han venido dando despidos dentro de la actividad privada y bananera.

Además, la cuestión es la calidad del empleo que se está contratando en el país, lo ideal es que cumpla con las condiciones de ser “trabajo decente” que según la Organziación Internacional del Trabajo (OIT) implica que cumpla un horario, salario mínimo y que cuente con las prestaciones sociales, recordó Reyes. “Eso no se ve en la sociedad”, acotó.

El analista del mercado laboral, René Quevedo coincide con la mejora de los indicadores del empleo.

Quevedo explicó que la tasa de desempleo la calcula el INEC, sobre la base de un muestreo periódico de un poco más de 16 mil viviendas, mientras que el número de contratos se basa en los contratos tramitados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en un período determinado.

La cantidad procesada de contratos laborales es 22% mayor a la del mismo periodo del año pasado.

No necesariamente hay una relación directa entre contratos y tasa de desempleo, ya que vienen de fuentes diferentes, aunque se mueven en la misma dirección.

“El 22% de aumento en los contratos es un dato verificable, mientras que la reducción de la tasa de desempleo es una estimación de la ministra, con la cual coincido, pero el INEC es la fuente oficial y aún no ha publicado su informe”. señaló Quevedo.

La estimación de la Ministra está basada en el aumento del consumo y la inversión privada, que preceden al empleo y el año pasado, por primera vez en 13 años, fue la empresa privada y no el Estado la que generó la mayoría de los empleos formales, comentó el analista laboral.

En 2026 se registró la cifra más alta de venta de vehículos de la década, y también aumentó en 6,9% las cuotas obrero patronales de la Caja de Seguro Social en el primer semestre del año, destacó Quevedo.