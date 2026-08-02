Diputado propone crear una autoridad del agua e incluirla en la Ley de la APP

El diputado oficialista de Realizando Metas (RM), Alain Cedeño, presentó ante la Asamblea Nacional dos anteproyectos de ley que buscan transformar el modelo de gestión del agua potable y saneamiento en Panamá, mediante una reorganización institucional del actual Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y la incorporación de asociaciones público-privadas (APP) para desarrollar infraestructura hídrica.

La primera propuesta, identificada como el Anteproyecto de Ley No. 93, plantea crear la Autoridad Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ANAPS), entidad que reemplazaría al IDAAN y tendría autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio para dirigir las políticas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el país.

Según la exposición de motivos, la iniciativa responde a las limitaciones que enfrenta actualmente el IDAAN para operar y expandir el servicio, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda, las pérdidas de agua en la red de distribución y la necesidad de modernizar la infraestructura existente.

El documento señala que cerca del 50% del agua potable producida podría perderse por fugas o uso ineficiente, situación que, además de afectar el suministro a la población, también impacta el manejo del recurso hídrico que utiliza el Canal de Panamá.

Entre los objetivos del anteproyecto figuran mejorar la cobertura y calidad del servicio, optimizar la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, fortalecer la capacidad tecnológica de la institución, buscar nuevas fuentes de abastecimiento y establecer un esquema tarifario que permita cubrir los costos operativos y de inversión. La propuesta también establece de forma expresa que la nueva autoridad no podrá ser privatizada.