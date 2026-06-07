La Roja ya está en ruta: Panamá viaja a Toronto para su debut en el Mundial 2026

La <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-de-panama">selección de Panamá</a></b> inició este domingo 7 de junio su viaje hacia Toronto, Canadá, donde comenzará oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.El equipo dirigido por Thomas Christiansen forma parte del Grupo L, junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra, en uno de los grupos más competitivos del torneo.El debut de la Roja está programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana en el Estadio de Toronto, escenario que albergará el primer compromiso mundialista del conjunto panameño.