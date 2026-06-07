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Fútbol

La Roja ya está en ruta: Panamá viaja a Toronto para su debut en el Mundial 2026

La Selección de Panamá parte rumbo a Toronto para la Copa Mundial de la FIFA 2026
La Selección de Panamá parte rumbo a Toronto para la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fepafut
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/06/2026 11:17
La selección de Panamá emprendió este domingo su viaje a Canadá para iniciar la aventura mundialista que comenzará el próximo 17 de junio frente a Ghana.

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La selección de Panamá inició este domingo 7 de junio su viaje hacia Toronto, Canadá, donde comenzará oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen forma parte del Grupo L, junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra, en uno de los grupos más competitivos del torneo.

El debut de la Roja está programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana en el Estadio de Toronto, escenario que albergará el primer compromiso mundialista del conjunto panameño.

Tras su llegada a territorio canadiense, la delegación nacional se trasladará por vía terrestre hacia su campamento base en el Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario, donde completará su preparación para afrontar la fase de grupos.

Panamá arribará a Canadá con una delegación de 28 futbolistas, integrada por los 26 jugadores convocados para disputar la Copa del Mundo y dos reservas: John Gunn y Víctor Griffith.

Con la ilusión de realizar una destacada participación en la máxima cita del fútbol mundial, la selección panameña inicia así la recta final de su preparación antes de su esperado estreno en el Mundial 2026.

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