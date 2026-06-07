La Roja ya está en ruta: Panamá viaja a Toronto para su debut en el Mundial 2026

La selección de Panamá inició este domingo 7 de junio su viaje hacia Toronto, Canadá, donde comenzará oficialmente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen forma parte del Grupo L, junto a las selecciones de Ghana, Croacia e Inglaterra, en uno de los grupos más competitivos del torneo.

El debut de la Roja está programado para el próximo 17 de junio frente a Ghana en el Estadio de Toronto, escenario que albergará el primer compromiso mundialista del conjunto panameño.