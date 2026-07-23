Nuevos presidentes de comisiones de la Asamblea hablan de sus agendas

Continúa la conformación de las juntas directivas de las comisiones permanentes en la Asamblea Nacional. Este jueves 23 de julio fueron electos los presidentes, vicepresidentes y secretarios de diversas comisiones, encabezadas por diputados del oficialismo y el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

En el caso de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, la presidencia quedó en manos del diputado Jamis Acosta de Realizando Metas.

“Hoy asumimos el reto como presidente de la Comisión de Comercio, pero este es un compromiso adquirido con todos los proyectos presentados por honorables diputados que se discuten aquí y sobre todo el tema energético”, manifestó Acosta luego de ser elegido.

Uno de los puntos que destacó en la agenda de la comisión es el tema energético. “Panamá y nosotros hemos sido afectados por las diferentes fluctuaciones que se han alzado y que somos víctimas. Vamos a hacer los acercamientos y vamos a ver todos esos proyectos que en este periodo los diputados vayan a presentar y que correspondan a nuestra comisión. Pero vamos a trabajar con la misma responsabilidad y lo hacemos dentro del circuito desde esta asamblea para que el panameño vea que habemos personas con responsabilidad y compromiso real en esta asamblea”, enfatizó.

Sobre su postura respecto al proyecto minero y la última encuesta publicada por La Estrella de Panamá en la que el 68.7% de los panameños afirma querer un referéndum y el 66.4% asegura que el 66.4% votaría que no a la mina, Acosta prefirió no adelantar criterios.

“Hasta no llegar una información real a mi comisión no puedo manifestarte diferentes posturas con respecto al tema. Creo que hasta que no llegue aquí y no ver lo que se ve, no puedo dejarme llevar por los medios. Así que primero debo tener algo real”, explicó.

Para la vicepresidencia de la comisión fue electo el diputado Néstor Guardia, del PRD, y Julio De la Guardia de Cambio Democrático fue escogido como el nuevo secretario de la comisión para el período legislativo 2026-2027.

Otra comisión que ya tiene presidente es la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, en la que fue electo como presidente el diputado de Realizando Metas, Ariel Vallarino.

Vallarino, cuya curul representa a Panamá Norte, adelantó que tendrán un rol fiscalizador en obras como el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá y el ensanche de la carretera Panamericana. Asimismo, apunta que se reunirán con otras comisiones como la de Ambiente para ser proactivos en temas como la problemática del agua.

Respecto al Canal de Panamá, señaló el desarrollo de megaproyectos como nuevos puertos o proyectos para garantizar el recurso hídrico como Río Indio.

“Nos tenemos que reunir con el equipo de la Autoridad del Canal de Panamá, pero actualmente el Canal de Panamá tiene cuatro proyectos, el embalse de Río indio, las terminales portuarias, corredor logístico y tienen un proyecto energético muy importante que llegará a una inversión aproximada de 14 mil millones de dólares. Así que tenemos que reunirnos con ellos para conversar cómo van estos proyectos y el estado de su proceso de licitación”, declaró el diputado.

Vallarino estará acompañado de Didiano Pinilla de Cambio Democrático como vicepresidente, y de Manuel Samaniego como secretario. Samaniego fue miembro de la Coalición Vamos pero ahora está sin bancada. Dio su voto por la oficialista Shirley Castañedas para la presidencia de la Asamblea.

Por último, se escogió la directiva de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. En este caso fue escogido como presidente el diputado del PRD, Crispiano Adames; de vicepresidente Ronald De Gracia de Realizando Metas; y Carlos “Tito” Afú es el nuevo secretario de la comisión.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles; el director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon; y Nelly Edith González, magistrada del Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Hasta el momento, dos perredés han sido escogidos como presidentes de comisiones, Adames en Trabajo, y Benicio Robinson en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.