Carlos Chamorro: ‘La dictadura Ortega-Murillo está en su momento de máxima debilidad política’

Nicaragua vuelve a estar en el centro de la atención internacional. Las recientes declaraciones de Daniel Ortega, quien afirmó que el país no volverá a celebrar elecciones, han encendido las alarmas entre gobiernos y organismos que ven en esta postura una nueva amenaza para la democracia nicaragüense, entre ellos Panamá.'El voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad. Suprimir este derecho fundamental representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades', advirtió la Cancillería panameña.El pronunciamiento provocó el rechazo del régimen de Ortega, que respondió con un llamado a decir 'no a la injerencia' y aseguró que Nicaragua y Panamá 'seguirán siendo hermanos a pesar de las diferencias diplomáticas'. En medio de esta creciente tensión, surge una pregunta inevitable: ¿qué tan sostenible es el modelo político impuesto por Ortega y cuánto tiempo más podrá mantenerse en el poder?Para analizar el presente y el futuro de Nicaragua, La Estrella de Panamá conversó con Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de Confidencial, medio digital que desde el exilio continúa exponiendo las realidades más incómodas del país centroamericano.