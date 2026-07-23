Juristas y sector minero ven ‘viable’ una empresa estatal para reactivar Cobre Panamá

La postura de los panameños ante una eventual reapertura de la mina reflejó una moderación en el rechazo entre abril y julio, si bien la oposición continúa siendo ampliamente mayoritaria. Según la encuesta <b>VEA Panamá</b> de <b>La Estrella de Panamá</b>, publicada recientemente, el porcentaje de personas en desacuerdo con reabrir la mina —incluso mediante mejores términos y condiciones para el país— descendió del 74% en abril al 67.8% en julio, lo que representa una reducción de 6.2 puntos porcentuales.Por el contrario, el respaldo a la reapertura aumentó del 24.4% al 29.6%, un incremento de 5.2 puntos porcentuales, mientras que el grupo de quienes no saben o no responden pasó del 1.6% al 2.6%.Pese a la disminución del rechazo respecto a la encuesta previa, el escenario permanece definido: casi siete de cada diez personas se siguen oponiendo a que la mina vuelva a operar.