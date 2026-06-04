La selección de Panamá parte hacia Estados Unidos para cumplir el sueño mundialista

Tras muchos momentos de alegría y también de mucha emoción, llegó el momento en el que la selección de Panamá partió hacia los Estados Unidos y continuar su preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Si bien es cierto que el equipo panameño hará campamento en Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario, Canadá; el equipo tendrá primero una prueba en suelo estadounidense ante Bosnia y Herzegovina, concretamente en St. Louis.

En una presentación muy emotiva en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el equipo tuvo la oportunidad de despedirse por última vez ante los medios y fanáticos que estuvieron presentes en el evento. A eso de las 2:00 p.m. (hora local), arribó el equipo y cerca de la puerta de embargue fue recibido por un pasillo honorífico lleno de banderas y muchos gritos de apoyo.

En el mismo, estuvieron presentes personalidades importantes como el exjugador de la selección nacional, Gabriel Gavilan Gómez.

El mundialista en el 2018 se mostró nostálgico y destacó la importancia del proceso que ha hecho Christiansen, sumado a ello que su generación fue la piedra angular del presente del equipo. “Hay un proceso de seis años que ayudará a la selección en este Mundial”, destacó el exjugador.

También estuvo presente Rita Hansell, madre de la leyenda del fútbol panameño, Luis Matador Tejada. Esta fue la primera vez que la madre del exfutbolista vio con sus propios ojos el avión que llevará al equipo al Mundial 2026 y que tiene la icónica chilena del Matador Tejada visiblemente en el avión.

Hansell fue preguntada sobre el presente de Kadir Barría, a lo que respondió que “para mí fue emocionante ver que Kadir anotó. Ese muchacho tiene demasiado potencial y yo sé que Dios va a hacer que él vaya al Mundial. Si no es ahora, estamos empezando porque tiene muchas cosas por delante y le van a venir cosas buenas porque se lo merece”.

Recordar que Barría, jugador del Botafogo, pertenece a la lista de reservas de la selección de cara al Mundial 2026 y viene de anotar uno de los cuatro goles en el último amistoso contra República Dominicana.

Manuel Arias, presidente de la Fepafut, agradeció el recibimiento que tuvo en el aeropuerto, así como también por el emotivo momento que vivió el equipo antes de partir.

“Este será un viaje bellísimo y seguramente vendrán muchos más. Gracias al pueblo panameño que apoyaron y que llevan en su corazón la ilusión de este equipo”, señaló Arias previo del abordaje.

En esa misma línea, el presidente de la Fepafut habló sobre la posible renovación de Christiansen para el siguiente proceso mundialista. Hay que destacar que el entrenador tiene contrato hasta finalizar el presente Mundial 2026.

Sobre esto, Arias destacó que “tendríamos que hacer un gran esfuerzo económico. Hay interés de la Federación y hay interés del entorno de Thomas, y nosotros estamos contentos con su trabajo”, afirmó.

Las declaraciones representan una de las señales más claras hasta ahora sobre la intención de Fepafut de mantener al entrenador que llevó a Panamá a clasificarse para el Mundial 2026.

Aunque el respaldo deportivo parece estar garantizado, Arias reconoció que la negociación no será sencilla.

“Es un tema económico”, respondió al explicar cuál es el principal reto para concretar una eventual extensión de contrato.

El dirigente incluso admitió que los salarios que perciben entrenadores de este nivel en el fútbol internacional pueden resultar difíciles de comprender para gran parte de la población.

“Suena hasta grosero lo que cobra un técnico a nivel mundial para el panameño común”, manifestó.

Además, reconoció que una decisión de este tipo también podría generar cuestionamientos dentro de la opinión pública debido al monto que implica contratar a un entrenador con experiencia y prestigio internacional.

“Estamos en un país donde hay una gran clase media que también se va a cuestionar si realmente vale la pena invertir esa cantidad de dinero”, expresó.

Tras el acto, la selección bajó a zona de pista para la foto oficial con el avión del equipo, imagen que perdurará para historias del fútbol panameño.

El equipo se mantendrá en St. Louis, Estados Unidos para el duelo amistoso contra Bosnia y Herzegovina este sábado 6 de junio y posteriormente emprender su viaje hacia Toronto, Canadá para la justa mundialista.