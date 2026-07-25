Canal de Panamá y Estrecho de Malaca: Canciller propone alianza estratégica con estados del sudeste asiático

Panamá reiteró su compromiso con la seguridad marítima internacional y propuso fortalecer su relación con la Asociación de Estados del Sudeste Asiático (ASEAN) mediante una alianza estratégica que impulse el comercio, la conectividad y la resiliencia de las cadenas globales de suministro.

La propuesta fue presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, durante la Conferencia de Alto Nivel Enhancing Maritime Security and Promoting Maritime Cooperation, organizada en el marco del 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático (TAC).

Durante su intervención, el canciller destacó que Panamá y los países de la ASEAN comparten una responsabilidad estratégica en la protección de dos de las rutas marítimas más importantes del comercio internacional: el Canal de Panamá y el Estrecho de Malaca.

Martínez-Acha señaló que, aunque ambas regiones están separadas por océanos, mantienen un vínculo común sustentado en la defensa del orden internacional basado en reglas y en la importancia del transporte marítimo para la economía global.

El ministro recordó que cerca del 90 % del comercio mundial se moviliza por vía marítima, por lo que consideró indispensable garantizar la seguridad y el funcionamiento de corredores estratégicos como el Canal de Panamá y el Estrecho de Malaca.

Asimismo, reafirmó el compromiso del país con la libertad de navegación, el respeto al derecho internacional, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) y los instrumentos de la Organización Marítima Internacional (OMI).

En ese contexto, destacó que la neutralidad permanente del Canal de Panamá constituye un bien público global que asegura un tránsito abierto, seguro y sin discriminación para embarcaciones de todas las naciones.

El canciller también advirtió sobre los desafíos que enfrenta el sector marítimo, entre ellos el crimen organizado transnacional, la pesca ilegal, las amenazas cibernéticas contra la infraestructura portuaria y el aumento de las tensiones geopolíticas.

Frente a ese escenario, hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional, promover la innovación tecnológica y consolidar instituciones multilaterales que permitan preservar un orden marítimo basado en normas internacionales.

Como parte de esa estrategia, Martínez-Acha propuso elevar la relación entre Panamá y la ASEAN hacia una asociación estratégica denominada “Hub to Hub”, con el objetivo de crear una plataforma intercontinental que conecte el Sudeste Asiático con América Latina.

Según explicó, la iniciativa aprovecharía el liderazgo de la ASEAN como centro mundial de manufactura e innovación, junto con la posición de Panamá como plataforma logística, marítima y financiera de las Américas.

El objetivo, añadió, es fortalecer la resiliencia de las cadenas globales de suministro, ampliar las oportunidades comerciales, mejorar la conectividad entre ambas regiones y contribuir al crecimiento económico sostenible.

Al concluir su intervención, el canciller reiteró que la prosperidad mundial depende de mares abiertos, seguros y regidos por el derecho internacional, e invitó a los Estados miembros de la ASEAN a trabajar junto con Panamá para consolidar un orden marítimo basado en la cooperación, la estabilidad y el beneficio compartido, “desde el Estrecho de Malaca hasta el Canal de Panamá”.