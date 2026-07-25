Del Mundial 2026 a Colo Colo: Vozinha continuará su carrera en Chile

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, continuará su carrera en el fútbol sudamericano tras convertirse en nuevo jugador del Colo Colo, líder del campeonato chileno y único club del país que ha conquistado una Copa Libertadores.

El fichaje fue confirmado este viernes por el presidente del club albo, Aníbal Mosa, quien informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, declaró Mosa.

A sus 40 años, Vozinha llega al conjunto chileno después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, donde lideró la histórica participación de Cabo Verde, selección que sorprendió al mundo con su desempeño en el torneo.

Su actuación más recordada llegó en el debut frente a España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo. El guardameta realizó siete atajadas decisivas para sostener el empate 0-0 y convertirse en una de las figuras del encuentro.

Cabo Verde también igualó 2-2 ante Uruguay y empató sin goles frente a Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

En los dieciseisavos de final, el conjunto africano estuvo cerca de protagonizar otra sorpresa al enfrentar a la Argentina de Lionel Messi, pero terminó cayendo 3-2 en el tiempo extra tras un partido muy disputado.

Al concluir el torneo, Vozinha destacó el significado del desempeño de su selección para su país.

“Somos un país muy pequeño, un país pobre, sin muchas condiciones, pero también un pueblo resiliente”, expresó el arquero.