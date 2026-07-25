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Fútbol

Del Mundial 2026 a Colo Colo: Vozinha continuará su carrera en Chile

A sus 40 años, Vozinha llega al conjunto chileno.
A sus 40 años, Vozinha llega al conjunto chileno. AFP
Por
Leiny Pérez
  • 25/07/2026 09:16
El arquero caboverdiano reforzará al club chileno Colo Colo luego de destacar con actuaciones memorables frente a España y Argentina.

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El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, continuará su carrera en el fútbol sudamericano tras convertirse en nuevo jugador del Colo Colo, líder del campeonato chileno y único club del país que ha conquistado una Copa Libertadores.

El fichaje fue confirmado este viernes por el presidente del club albo, Aníbal Mosa, quien informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, declaró Mosa.

A sus 40 años, Vozinha llega al conjunto chileno después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, donde lideró la histórica participación de Cabo Verde, selección que sorprendió al mundo con su desempeño en el torneo.

Su actuación más recordada llegó en el debut frente a España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo. El guardameta realizó siete atajadas decisivas para sostener el empate 0-0 y convertirse en una de las figuras del encuentro.

Cabo Verde también igualó 2-2 ante Uruguay y empató sin goles frente a Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

En los dieciseisavos de final, el conjunto africano estuvo cerca de protagonizar otra sorpresa al enfrentar a la Argentina de Lionel Messi, pero terminó cayendo 3-2 en el tiempo extra tras un partido muy disputado.

Al concluir el torneo, Vozinha destacó el significado del desempeño de su selección para su país.

“Somos un país muy pequeño, un país pobre, sin muchas condiciones, pero también un pueblo resiliente”, expresó el arquero.

Una carrera construida con esfuerzo

El recorrido profesional de Vozinha dista mucho del éxito alcanzado durante la Copa del Mundo.

Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, en la isla de São Vicente, el guardameta no logró firmar su primer contrato profesional hasta los 26 años. Antes de dedicarse por completo al fútbol llegó incluso a trabajar como recolector de basura.

Su carrera comenzó en Cabo Verde y posteriormente continuó en Angola antes de dar el salto al fútbol europeo.

A lo largo de su trayectoria defendió las porterías del Zimbru de Moldavia, el Gil Vicente de Portugal, el AEL Limassol de Chipre, el AS Trenčín de Eslovaquia y, más recientemente, el GD Chaves, club de la segunda división portuguesa.

El presidente de Colo Colo aseguró que el experimentado arquero llega en condiciones para competir de inmediato.

“Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos”, afirmó Mosa.

Tras la histórica participación de Cabo Verde en el Mundial, Vozinha se convirtió en uno de los grandes ídolos deportivos de su país.

Miles de aficionados recibieron a la selección a su regreso, dedicando buena parte de los cánticos al arquero y a su compañero Sidny Lopes Cabral.

La popularidad del guardameta también se trasladó a las redes sociales. Durante el torneo, su cuenta de Instagram pasó de tener cerca de 50.000 seguidores a superar los 29 millones, impulsada por las destacadas actuaciones que protagonizó bajo los tres palos durante la Copa del Mundo.

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