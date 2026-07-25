Del Mundial 2026 a Colo Colo: Vozinha continuará su carrera en Chile

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, conocido como <b>Vozinha</b>, continuará su carrera en el fútbol sudamericano tras convertirse en nuevo jugador del<b> Colo Colo</b>, <b>líder del campeonato chileno y único club del país que ha conquistado una Copa Libertadores.</b>El fichaje fue confirmado este viernes por el presidente del club albo, Aníbal Mosa, quien informó que el guardameta viajará en los próximos días a Chile para someterse a los exámenes médicos antes de ser presentado oficialmente en el Estadio Monumental.<i>'Vozinha va a ser jugador de Colo Colo. En los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental'</i>, declaró Mosa.<b>A sus 40 años, Vozinha llega al conjunto chileno después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026,</b> donde lideró la histórica participación de Cabo Verde, selección que sorprendió al mundo con su desempeño en el torneo.Su actuación más recordada llegó en el debut frente a España, selección que posteriormente se consagró campeona del mundo. El guardameta realizó siete atajadas decisivas para sostener el empate 0-0 y convertirse en una de las figuras del encuentro.Cabo Verde también igualó 2-2 ante Uruguay y empató sin goles frente a Arabia Saudita, resultados que le permitieron avanzar a la fase eliminatoria.En los dieciseisavos de final, el conjunto africano estuvo cerca de protagonizar otra sorpresa al enfrentar a la Argentina de Lionel Messi, pero terminó cayendo 3-2 en el tiempo extra tras un partido muy disputado.Al concluir el torneo, Vozinha destacó el significado del desempeño de su selección para su país.<i>'Somos un país muy pequeño, un país pobre, sin muchas condiciones, pero también un pueblo resiliente',</i> expresó el arquero.