Lo que viene para Panamá: Ferias, eventos y negocios que moverán la economía

Frente a los retos socioeconómicos actuales e indicadores de confianza del consumidor que demandan atención prioritaria,<b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama"> la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)</a></b> apuesta por la acción, la competitividad y la captación de inversión extranjera para consolidar a Panamá como un verdadero hub regional de convenciones y eventos.Es por ello que el gremio ha destacado el papel determinante que juegan las exposiciones comerciales, las misiones internacionales y los grandes eventos en la dinamización de la economía nacional.Aseguró que la agenda de eventos e iniciativas impulsadas para los próximos meses refleja un compromiso claro con la reactivación económica a través de la atracción de visitantes, compradores e inversionistas de distintas partes del mundo.