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Economía

Lo que viene para Panamá: Ferias, eventos y negocios que moverán la economía

La Cámara explicó que en los últimos meses, delegaciones panameñas han participado en misiones comerciales a mercados estratégicos
La Cámara explicó que en los últimos meses, delegaciones panameñas han participado en misiones comerciales a mercados estratégicos Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/07/2026 09:46
Para que este posicionamiento se traduzca en bienestar socioeconómico, gremios enfatizan la necesidad de asumir responsabilidades compartidas entre el Gobierno Nacional, el sector privado, la academia y la ciudadanía

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Frente a los retos socioeconómicos actuales e indicadores de confianza del consumidor que demandan atención prioritaria, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) apuesta por la acción, la competitividad y la captación de inversión extranjera para consolidar a Panamá como un verdadero hub regional de convenciones y eventos.

Es por ello que el gremio ha destacado el papel determinante que juegan las exposiciones comerciales, las misiones internacionales y los grandes eventos en la dinamización de la economía nacional.

Aseguró que la agenda de eventos e iniciativas impulsadas para los próximos meses refleja un compromiso claro con la reactivación económica a través de la atracción de visitantes, compradores e inversionistas de distintas partes del mundo.

Una agenda estratégica

El calendario de actividades arranca con el Bootcamp del IV Congreso de Emprendimiento, programado para el 5 de agosto. Este encuentro está diseñado para acompañar a emprendedores en su transición de la idea al negocio formal mediante capacitaciones en inteligencia artificial, sostenibilidad y networking estratégico, sentando las bases de la innovación y la generación de nuevas plazas de trabajo.

Posteriormente, a mediados de agosto, Panamá participará como país invitado en un destacado encuentro empresarial en Bucaramanga, Colombia. Esta misión comercial representará una plataforma para exponer las ventajas competitivas del país, promover la oferta exportable panameña y estrechar vínculos comerciales con socios de la región.

El plato fuerte del calendario internacional llegará en octubre con la celebración de World of Coffee Panamá, un evento de talla mundial que reunirá a los principales actores de la industria cafetera global.

“Este encuentro, sumado a las grandes exposiciones comerciales organizadas por la CCIAP para abril de 2027, generará un impacto directo en la economía real, activando de manera integral a sectores clave como la hotelería, el transporte, la restauración, la logística, la tecnología y los servicios”, destacó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cciap.

Promoción internacional

La agenda de eventos se complementa con una constante labor de promoción internacional.

La Cámara explicó que en los últimos meses, delegaciones panameñas han participado en misiones comerciales a mercados estratégicos como Grecia y Marruecos, al tiempo que el país ha recibido a importantes delegaciones empresariales procedentes de Miami y los Emiratos Árabes Unidos.

Para que este posicionamiento se traduzca en bienestar socioeconómico, la Cámara enfatiza la necesidad de asumir responsabilidades compartidas entre el Gobierno Nacional, el sector privado, la academia y la ciudadanía.

“Mientras las instituciones deben facilitar las condiciones para el desarrollo y la certidumbre jurídica, a las empresas les corresponde invertir, innovar y generar puestos de trabajo con transparencia. Panamá avanza así del diagnóstico a la acción, consolidándose como la plataforma predilecta para los negocios globales”, recalcó Barría.

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