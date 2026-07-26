Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta para este lunes 27 y martes 28 de julio

Para el lunes 27 y martes 28 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 27 DE JULIO</b><b>-Panamá Oeste: </b>Casa Comunal de Chicá en el distrito de Chame.<b>-Chiriquí: </b>Cancha Comunal de La Pita en el distrito de Alanje.<b>MARTES 28 DE JULIO</b><b>-Coclé:</b> Iglesia de Boca de Tucué en el distrito de Penonomé.<b>-Panamá: </b>Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo en el distrito de San Miguelito.<b>-Herrera: </b>Cancha de El Pedregocito en el distrito de Pesé.<b>-Panamá Este: </b>Terrenos de la Feria de Tanara en el distrito de Chepo.<b>-Colón: </b>Parque central del corregimiento de Playa Chiquita en el distrito de Santa Isabel.<b>-Chiriquí:</b> Cancha Comunal de Santa María en el distrito de Bugaba.<b>-Darién: </b>Cancha de baloncesto de Alto del Cristo en El Zapallal en el distrito de Santa Fe.<b>-Veraguas:</b> Casa comunal de El Rincón en el distrito de Las Palmas y en la Casa comunal de Barnizal en el distrito de Calobre.<b>-Panamá Oeste:</b> Cancha de la Escuela de El Higo en el distrito de San Carlos.