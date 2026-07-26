Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta para este lunes 27 y martes 28 de julio

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 27 y martes 28 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del IMA de la próxima semana

Para el lunes 27 y martes 28 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 27 DE JULIO

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Chicá en el distrito de Chame.

-Chiriquí: Cancha Comunal de La Pita en el distrito de Alanje.

MARTES 28 DE JULIO

-Coclé: Iglesia de Boca de Tucué en el distrito de Penonomé.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo en el distrito de San Miguelito.

-Herrera: Cancha de El Pedregocito en el distrito de Pesé.

-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tanara en el distrito de Chepo.

-Colón: Parque central del corregimiento de Playa Chiquita en el distrito de Santa Isabel.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Santa María en el distrito de Bugaba.

-Darién: Cancha de baloncesto de Alto del Cristo en El Zapallal en el distrito de Santa Fe.

-Veraguas: Casa comunal de El Rincón en el distrito de Las Palmas y en la Casa comunal de Barnizal en el distrito de Calobre.

-Panamá Oeste: Cancha de la Escuela de El Higo en el distrito de San Carlos.