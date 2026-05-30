Agroferias del IMA del 1 y 2 de junio a nivel nacional

Para el lunes 1 y martes 2 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 1 DE JUNIO </b><b>-Panamá Oeste:</b> Terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.<b>MARTES 2 DE JUNIO</b><b>-Panamá: </b>Predios de la junta comunal de Victoriano Lorenzo en el distrito de San Miguelito.<b>-Coclé: </b>Casa local de Los Pollos en Río Hato en el distrito de Antón.<b>-Darién: </b>Junta comunal de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.<b>-Colón:</b> Parque central de Santa Isabel en el distrito de Santa Isabel.<b>-Panamá Oeste: </b>Junta comunal de Sajalices en el distrito de Chame.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal de Quereválo en el distrito de Alanje.<b>-Panamá Este: </b>Limonada en el corregimiento de Chepo. <b>-Herrera: </b>Cuadro de sóftbol de Rincón Hondo en el distrito de Pesé.<b>-Veraguas:</b> Cancha techada de Río de Jesús en el distrito de Río de Jesús y la comunidad de El Pilón en el distrito de Montejo.