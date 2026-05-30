Agroferias del IMA del 1 y 2 de junio a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 1 y martes 2 de junio en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de Agroferias del IMA de la próxima semana

Para el lunes 1 y martes 2 de junio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 1 DE JUNIO

-Panamá Oeste: Terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.

MARTES 2 DE JUNIO

-Panamá: Predios de la junta comunal de Victoriano Lorenzo en el distrito de San Miguelito.

-Coclé: Casa local de Los Pollos en Río Hato en el distrito de Antón.

-Darién: Junta comunal de Santa Fe en el distrito de Santa Fe.

-Colón: Parque central de Santa Isabel en el distrito de Santa Isabel.

-Panamá Oeste: Junta comunal de Sajalices en el distrito de Chame.

-Chiriquí: Cancha comunal de Quereválo en el distrito de Alanje.

-Panamá Este: Limonada en el corregimiento de Chepo.

-Herrera: Cuadro de sóftbol de Rincón Hondo en el distrito de Pesé.

-Veraguas: Cancha techada de Río de Jesús en el distrito de Río de Jesús y la comunidad de El Pilón en el distrito de Montejo.