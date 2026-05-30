Congreso Afro-Latino Caribeño pide fortalecer la representación de jóvenes afrodescendientes

Las juventudes afrodescendientes de América Latina y el Caribe hicieron este viernes 29 de mayo un llamado a fortalecer los mecanismos de participación, representación y liderazgo dentro de los espacios de toma de decisiones, durante el primer día del Congreso Afro-Latino Caribeño de Juventudes 2026, que se celebra en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

El encuentro reunió a jóvenes líderes, representantes gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil de distintos países de la región para debatir sobre los desafíos que enfrentan las poblaciones afrodescendientes y las oportunidades para avanzar hacia sociedades más inclusivas.

Durante las jornadas de diálogo e intercambio, los participantes coincidieron en que, pese a los avances alcanzados en algunos países, persisten barreras estructurales que limitan la participación efectiva de las comunidades afrodescendientes en los ámbitos político, económico, educativo y social.

Los asistentes destacaron la necesidad de crear mecanismos permanentes que garanticen una representación más equitativa y una participación significativa de las juventudes afrodescendientes en la formulación de políticas públicas, los procesos de gobernanza y las estrategias de desarrollo.

Entre los temas abordados figuraron el fortalecimiento del liderazgo juvenil, el acceso a oportunidades de desarrollo, la inclusión en los espacios de decisión y la construcción de políticas públicas con enfoque de equidad racial y justicia social.

Los participantes también resaltaron que las juventudes afrodescendientes no solo enfrentan desafíos comunes en toda la región, sino que además impulsan iniciativas innovadoras capaces de generar transformaciones positivas en sus comunidades y territorios.

“Las juventudes afrodescendientes son actores estratégicos en la transformación social de nuestra región. Su inclusión en los procesos de formulación de políticas públicas, liderazgo comunitario y gobernanza fortalece la legitimidad de las instituciones y contribuye a la construcción de respuestas más innovadoras, sostenibles y representativas frente a los desafíos contemporáneos”, afirmó Abel Aronategui, director del Centro de Arte y Cultura de Colón, según una nota de prensa de la institución.

Por su parte, Djibril Diallo, presidente y director ejecutivo de la Red del Renacimiento Africano y la Diáspora, llamó a combatir todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y niñas afrodescendientes.

“Vamos a dar tarjeta roja a todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas”, expresó durante su intervención citada en dicha nota de prensa.

El Congreso también destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre gobiernos, organismos internacionales, instituciones y comunidades para garantizar que las voces de las juventudes afrodescendientes sean tomadas en cuenta en la definición de políticas y estrategias de desarrollo regional.

Desde Colón, los participantes enviaron un mensaje dirigido a los tomadores de decisiones de América Latina y el Caribe: la participación juvenil debe ir más allá de los espacios de consulta y traducirse en oportunidades reales para influir, decidir y liderar los cambios que demanda la región.

El Congreso Afro-Latino Caribeño de Juventudes 2026 se desarrolla en el marco del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, el 25.º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban y el Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

La iniciativa es organizada por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Cultura, junto con el Sistema de las Naciones Unidas, el Centro de Arte y Cultura de Colón y otros aliados estratégicos.