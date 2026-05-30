Así funciona la red que monitorea el tránsito de buques en las aguas de Panamá

<a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">La Autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a> informó la tarde de este sábado 30 de mayo que mantiene una red de vigilancia marítima compuesta por 155 dispositivos de <b>Ayudas a la Navegación (AtoN)</b> y tres plataformas satelitales especializadas, una infraestructura tecnológica que permite monitorear en tiempo real el tráfico de embarcaciones en aguas panameñas y reforzar la seguridad de las operaciones marítimas.Según la AMP, este sistema contribuye a reducir riesgos operativos, mejorar la navegación en condiciones adversas y garantizar el acceso seguro a puertos, embarcaderos y rutas marítimas de importancia estratégica para el país.<b>La AMP detalló que la red está integrada por 48 balizas de aproximación, diseñadas para facilitar el ingreso seguro y permanente a puertos menores, así como por 45 faros de largo alcance distribuidos a lo largo de las costas del Caribe y del Pacífico.</b><b>Mario Justavino, técnico de Ayudas a la Navegación de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares,</b> explicó que seis de estos faros operan en el litoral Caribe, desde el río Sixaola, en la frontera con Costa Rica, hasta Puerto Obaldía, en la frontera con Colombia.<b>En el Pacífico, la red está compuesta por 39 faros ubicados desde Punta Cocalito, en Darién, hasta Punta Burica, en la frontera con Costa Rica</b>, incluyendo áreas insulares y sectores cercanos al Canal de Panamá.La infraestructura también incluye 53 boyas de señalización marítima instaladas en zonas de intensa actividad logística y portuaria, entre ellas Bahía de Las Minas, Manzanillo y Aguadulce, donde sirven para delimitar canales de navegación y facilitar el tránsito seguro de embarcaciones comerciales y de servicios.La AMP destacó que el sistema de vigilancia marítima se complementa con plataformas digitales capaces de analizar las condiciones de oleaje y corrientes marinas desde el punto de origen de las embarcaciones.De acuerdo con Justavino, estas herramientas permiten a los oficiales náuticos planificar rutas con mayor precisión y anticipar posibles riesgos durante la navegación.'Estas plataformas son fundamentales para que los oficiales náuticos puedan planificar rutas de forma más precisa y prevenir incidentes en aguas costeras', señaló.Por su parte, Héctor Pineda, del Departamento de Ayudas a la Navegación, explicó que las boyas y balizas reciben mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento continuo.Estos dispositivos emiten señales luminosas y utilizan colores específicos para orientar a las embarcaciones sobre rutas seguras, direcciones de navegación y posibles peligros tanto de día como de noche.Además, los equipos técnicos utilizan sistemas de posicionamiento global (GPS) para determinar con precisión la ubicación de los dispositivos y optimizar las rutas de inspección y mantenimiento.