Así funciona la red que monitorea el tránsito de buques en las aguas de Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó la tarde de este sábado 30 de mayo que mantiene una red de vigilancia marítima compuesta por 155 dispositivos de Ayudas a la Navegación (AtoN) y tres plataformas satelitales especializadas, una infraestructura tecnológica que permite monitorear en tiempo real el tráfico de embarcaciones en aguas panameñas y reforzar la seguridad de las operaciones marítimas.

Según la AMP, este sistema contribuye a reducir riesgos operativos, mejorar la navegación en condiciones adversas y garantizar el acceso seguro a puertos, embarcaderos y rutas marítimas de importancia estratégica para el país.

La AMP detalló que la red está integrada por 48 balizas de aproximación, diseñadas para facilitar el ingreso seguro y permanente a puertos menores, así como por 45 faros de largo alcance distribuidos a lo largo de las costas del Caribe y del Pacífico.

Mario Justavino, técnico de Ayudas a la Navegación de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares, explicó que seis de estos faros operan en el litoral Caribe, desde el río Sixaola, en la frontera con Costa Rica, hasta Puerto Obaldía, en la frontera con Colombia.

En el Pacífico, la red está compuesta por 39 faros ubicados desde Punta Cocalito, en Darién, hasta Punta Burica, en la frontera con Costa Rica, incluyendo áreas insulares y sectores cercanos al Canal de Panamá.

La infraestructura también incluye 53 boyas de señalización marítima instaladas en zonas de intensa actividad logística y portuaria, entre ellas Bahía de Las Minas, Manzanillo y Aguadulce, donde sirven para delimitar canales de navegación y facilitar el tránsito seguro de embarcaciones comerciales y de servicios.

La AMP destacó que el sistema de vigilancia marítima se complementa con plataformas digitales capaces de analizar las condiciones de oleaje y corrientes marinas desde el punto de origen de las embarcaciones.

De acuerdo con Justavino, estas herramientas permiten a los oficiales náuticos planificar rutas con mayor precisión y anticipar posibles riesgos durante la navegación.

“Estas plataformas son fundamentales para que los oficiales náuticos puedan planificar rutas de forma más precisa y prevenir incidentes en aguas costeras”, señaló.

Por su parte, Héctor Pineda, del Departamento de Ayudas a la Navegación, explicó que las boyas y balizas reciben mantenimiento periódico para garantizar su funcionamiento continuo.

Estos dispositivos emiten señales luminosas y utilizan colores específicos para orientar a las embarcaciones sobre rutas seguras, direcciones de navegación y posibles peligros tanto de día como de noche.

Además, los equipos técnicos utilizan sistemas de posicionamiento global (GPS) para determinar con precisión la ubicación de los dispositivos y optimizar las rutas de inspección y mantenimiento.